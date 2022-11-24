柏高球評：失賓施馬因禍得福 法國衛冕還看防線

棄穩守突擊 基奧特默契超群

先宕開一筆，聽到有人說沙特阿拉伯力挫阿根廷是抵贏，那可全屬誇張煽情而不理（不懂）實情。沙特三腳攻門合計入球機率為一成，一口氣入兩球的概率接近千分之一，抵在哪？部署得宜跟製造足夠機會取勝乃兩回事，正如假設澳洲把握全部攻門而最終搶到分，柏高也不會形容為值得。「袋鼠兵」聰明地趁初段沒受逼搶，藉中堅放長波bypass法國的中場重兵區域，果然偷到雞。以為這隻雞再陷衛冕魔咒？馬後炮，倒像一巴摑醒藍軍教頭迪甘斯。

上屆已評價法國正選兩閘助攻較弱，此戰失守過程中盧卡斯靴南迪斯重創，由擅長後上的弟弟迪奧取代，意味迪甘斯全面放棄四年前的穩守突擊，焗攻並徹底實行高位壓迫始現真身。

賓施馬臨開幕退隊雖謂屬打擊，惟前瞻文章便論及他任中鋒的進攻化學作用與逼搶效率，俱比不上基奧特，尤其後者跟基沙文與麥巴比之間，誰墮後串連、誰插進盲眼位等等的瞬間配合默契超群。

胞兄退隊 迪奧掌左閘存弱點

按目前形勢，法國出線甚至首名在望。不過澳洲實力畢竟有限，難以確切反映藍軍虛實。迪奧出掌左閘無疑能讓麥巴比更多移入中路炮台位，但忍者龜本身不會積極回防，一旦迪奧也上咗返唔切，單靠曹亞文尼未必夠掩護其餘三個偶見無厘頭犯錯的後衛。睇完下一場鬥丹麥再講吧。

文：蘇柏高