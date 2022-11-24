日本絕地反擊 挫德國拔頭籌 根度簡開紀錄難助敗陣 堂安律淺野拓磨膺功臣

德國是仗共有5名德甲班霸拜仁慕尼黑骨幹擔正，其中紐亞及甘美治分別屬防線及中場核心成員，湯馬士梅拿、穆斯亞拿及基拿比則組成前場三人組，支援車路士射手夏維斯。日本主帥森保一亦倚重德甲戰將，板倉滉、吉田麻也、田中碧、遠藤航及今季在法蘭克福狀態大勇的鎌田大地皆任正選。

「知己知彼」的日本，開賽7分鐘幾乎得手，由前田大然藉反擊射入，惟被判越位「食詐糊」，德軍站穩陣腳後頻頻禁區外發炮，至32分鐘，日本門將權田修一在自家禁區內撲跌敵衛大衛拉林輸12碼，德軍由根度簡操刀中鵠領先1：0完半場。

落後1球的「藍武士」，換邊後率先由富安健洋入替久保健英，改踢3中堅陣式，之後又換入鋒將三笘薰、淺野拓磨及南野拓實強攻德國。雖然「日耳曼軍團」策動的反擊經常為日本後防製造混亂，包括根度簡59分鐘曾在禁區外遠射中柱，而權田修一亦曾撲出後備上陣的莊拿斯荷夫曼及基拿比的連環施射，不過大膽變陣的日本終在末段獲得回報，先在75分鐘由效力德甲弗賴堡的堂安律後上接應撞射扳平，再在8分鐘後由踢德甲波琴的射手淺野拓磨個人突破勁射得手，助日本反勝德國2：1，取得開門紅。值得一提的是，上屆於小組出局的德國，在最後一戰曾以0：2不敵韓國隊，意味這支勁旅在世盃連續兩場不敵東亞雙雄。

前國腳佐藤壽人播戶龍二撐場

喜歡日本文化的外國人眾多，在世界盃也一樣。本報記者昨到日本對德國的比賽場地哈利法國際球場，除了反勝賽果，「藍武士」於場外受歡迎程度亦完勝「日耳曼軍團」。完場一刻記者更發現鄰近看台有班日本傳媒慶祝，細看之下竟是專程來到評述賽事的日本前國腳佐藤壽人及播戶龍二，兩人為贏波亦難掩興奮心情，不時大嗌表現激動。

賽前場外一眾扮鬼扮馬日籍球迷持續成為「打卡」合照對象，也有來自墨西哥等多國球迷穿上印有日本動畫角色的球衣，令「藍武士」未開賽已先聲奪人；日本在比賽縱先落後，但球迷區的打氣聲持續高漲從未間斷，還多次主動組織玩人浪，帶動比賽氣氛。

12歲巴西及黎巴嫩混血兒Mazen稱，家人是巴西球迷關係，常跟他說德國隊在2014年世盃4強7：1大炒巴西，感染他不喜歡德國，他即使沒有日本球衣，也帶了日本隊頸巾為藍武士加油。

德日情侶盼賽果無礙戀情

德國與日本的關係，除了眾多日本國腳都在德甲落班，場外亦發現一對德日情侶。德國球迷Max透露在德國一間的日本跨國電機製造商工作，因而認識在德居住5年的日籍女性稚葉小姐，「我雖然住在德國，但愛日本，過去平均一年要到大阪出差5、6次」。他笑稱情侶關係才剛開始，「希望完場後別結束這段關係吧，如日本贏的話也許要冷戰一天」。稚葉補充：「沙特阿拉伯都可擊敗阿根廷，不要低估亞洲國家隊」。日本球迷完場後自發執拾場內垃圾的行為於網上廣傳，稚葉也稱此事令日本人驕傲，「我們的國家以清潔見稱，因為尊重環境，看到日本球迷自發清潔場內雜物的新聞廣傳，我也感到很自豪」。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊