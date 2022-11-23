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2022年11月23日星期三
5分鐘失兩球 阿根廷爆冷反負沙特 36仗不敗斷纜 美斯最後探戈出師不利
採訪手記：門票鬧雙胞 幸遇「同座」老行尊
美斯首擊速建功 隊友輕敵招敗筆
即日戰果：丹麥悶和突尼斯 今屆首場零入球
卡塔爾現場：球星海報遍多哈 大樓成打卡熱點
今日世盃賽程
初戰世盃成名 荷蘭門神揚威 兩度失業幾近轉行 路柏特感激尹戈爾賞識
觀眾人數超球場負荷 FIFA稱系統故障致無票者入場
巴利極刑助威爾斯不敗 關鍵戰逼和美國 拒退下火線膺功臣
披性別平權衣入場 美記者遭扣留半小時
世盃快遞：哥連拿稱勿驚訝補時長
德國首擊缺辛尼 鬥日本臨場試陣 穆斯亞拿勢掛帥拒與美斯比較 日本眾將缺態考驗森保一
揭幕戰自發清理垃圾 日球迷獲全球讚賞
基亞利殊開心舞慰病童 建功慶祝守諾 獻腦癱曼城球迷
比利時「黃金一代」最後探戈 首擊鬥加國缺盧卡古
西班牙7將疑吹冷氣感冒 安歷基稱鬥哥斯達黎加候命
體壇快訊：港4年來首辦國際三鐵賽
電視精選
卡塔爾現場：球星海報遍多哈 大樓成打卡熱點
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【明報專訊】（請看附圖）
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5分鐘失兩球 阿根廷爆冷反負沙特 36仗不敗斷纜 美斯最後探戈出師不利
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