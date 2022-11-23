5分鐘失兩球 阿根廷爆冷反負沙特 36仗不敗斷纜 美斯最後探戈出師不利

阿根廷此役由拿達路馬天尼斯，以及第20次在世界盃披甲的美斯掛帥。美斯上半場主要在左路和中路策動攻勢，翼鋒「天使」迪馬利亞則在右路製造騷擾。開賽8分鐘，阿根廷中場里安度柏利迪斯博得12碼，美斯操刀射入個人歷來世盃第7球。22分鐘，美斯單刀射入卻被判越位，拿達路其後分別在28和35分鐘建功，卻同樣越位「食詐糊」，半場僅以1球佔先。總計阿根廷半場共7次越位，歷屆僅次於2002年世盃西班牙對陣愛爾蘭時的9次。

上半場7次越位3次詐糊

48分鐘，沙特前鋒艾沙赫里禁區內推過阿根廷守將基斯甸羅美路射入遠柱。53分鐘，沙特「10號仔」艾達沙尼右路擺脫敵衛起右腳妙射彎入，助球隊反超前2：1。阿根廷其後圍攻無功而還，沙特終爆冷以2：1勝出。阿根廷上次世盃首戰告負是在1990年的揭幕戰以0：1不敵喀麥隆。

拿達路賽後說：「賽果對阿根廷造成很大傷害。我們夢想旗開得勝。事情發生了，球員須向前看和努力練習。」這名國際米蘭球星續稱，昨仗敗在下半場經常犯錯，必須盡快撥亂反正。世界排名第3的阿根廷下個對手是墨西哥，而今屆32軍排名僅高於加納的沙特將挑戰波蘭。

阿根廷昨午在路薩爾地標球場出戰，作為奪冠熱門，球迷都看好美斯之後會再於這外形似「金飯碗」的決賽球場亮相。場外賽前眾多穿上阿根廷球衣的球迷魚貫入場，形成藍白色人海。除了阿根廷人，還有全球各地的美斯支持者，當中更包括對手沙特的球迷。接受本報訪問的Ahdull和Omar披上沙特國旗身穿阿根廷球衣，賽前笑言希望打和，又稱即使阿根廷大勝和美斯有入球都會高興。

沙特球迷：美斯在哪？我們克服了

連沙特球迷也料不到，這西亞國家最終能擊敗阿根廷。本報記者昨入場直擊賽事，上半場當美斯射門和入球均遍佈掌聲，但下半場形勢扭轉，沙特追平再反超，這支「沙漠綠軍」球迷歡呼聲震耳欲聾，由支持美斯變成為祖國喝彩，還學上屆世盃冰島隊的拍掌打氣，完場後更有不少男球迷擁抱激動落淚，與記者附近的阿根廷記者沉重表情成反比。沙特球迷Mohammed稱不敢相信祖國能擊敗阿根廷，意外對方表現水準以下，大讚沙特球員頑強奮鬥。賽前的藍白人海，完場後變成一片「綠海」留守狂歡，紛紛以阿拉伯文說出「Where is Messi？We overcome（美斯在哪？我們克服了）」的口號。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊