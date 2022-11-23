基亞利殊開心舞慰病童 建功慶祝守諾 獻腦癱曼城球迷

Finlay跟基亞利殊的19歲胞妹Hollie一樣患有腦癱，但先天殘障無損這11歲小球迷對足球的熱愛，他最喜歡球星更是曼城翼鋒基亞利殊。Finlay曾寫信給偶像，基亞利殊更親筆回信兼送上簽名波衫。

大約1個月前，基亞利殊曾到球場跟小球迷見面，當時Finlay在殘障足球賽中贏得冠軍，基亞利殊作出承諾，自己下次入球時會為對方做出獨有的慶祝動作。Finlay原本提議偶像跳蜈蚣舞（Worm Dance），但基亞利殊表示做不到及擔心受傷，其後Finlay再提議跳「開心舞」，終獲偶像答應。

基亞利殊在世盃首戰即取得入球，他指跳舞對自己只是慶祝動作，但他相信這對小球迷來說意義重大，他賽後更打趣道：「我不是跳舞高手，不知他會怎樣評價這些舞步。但我必須信守承諾，我猜他在家中看到我跳舞時，定必很高興」。這名27歲翼鋒賽後在社交網站上載慶祝相片，並表示「獻給你的，Finlay」。

「美C」廣告取材經典棋局

有別於基亞利殊首戰世界盃，阿根廷隊長美斯和葡萄牙隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）則是第4次在這項大賽亮相，這亦有機會是兩人最後探戈。兩大球王日前罕有同框，為時裝品牌Louis Vuitton拍攝的「世紀廣告合照」，引起全球球迷熱議。原來相中棋局取材自兩名當代國際象棋大師，現時世界排名第1的挪威籍棋王卡爾森，以及美籍好手中村光在2017年挪威邀請賽的經典對弈，當時的棋局結果是「無盡的和局」。