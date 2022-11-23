德國首擊缺辛尼 鬥日本臨場試陣 穆斯亞拿勢掛帥拒與美斯比較 日本眾將缺態考驗森保一

德國隊上屆在俄羅斯世盃以衛冕身分意外地於分組賽出局，前帥路維當年未徵召辛尼入伍而捱批，是其去年黯然離開的一大原因。路維的前副手費歷克如今回歸國家隊，帶領德甲班霸拜仁慕尼黑舊部有復蘇迹象，德媒原預期「日耳曼軍」今仗5人中場皆屬拜仁球員。惟德國足總指辛尼因為右膝不適，未能參與賽前最後一課操練，以至對日本隊的分組賽首戰。

費歷克暗示葛斯續任後備殺手

在辛尼受傷後，德國隊缺少左腳翼鋒直接取代，每名中前場球員都有一定機會因而獲得正選。費歷克賽前就暗示8年前決賽奠勝，但已5年無入選國家隊的馬里奧葛斯續只是後備殺手：「我們還在想怎樣善用他，但他在危險地帶處理皮球的能力佳，也沒因闊別多時而感到緊張。」

德媒預期穆斯亞拿會客串左翼鋒，再配合擅後上的大衛拉林保持進攻闊度。有記者賽前將19歲的穆斯亞拿與阿根廷球星美斯作比較，但這名後起之秀稱：「美斯生涯一直維持在高峰，很難去比較。我比較想成為更好的穆斯亞拿。」

日本兩將復操狀態成疑

另一邊廂的日本隊，賽前有防守中場守田英正及遠藤航先後復操，儘管守將富安健洋稱球隊可用最強陣容出賽，但兩將狀態成疑，久保建英、吉田麻也等今季在球會亦發揮欠佳，未知主帥森保一會否變陣迎敵。「藍武士」此前6屆世盃均打入決賽周，但未曾連續兩屆殺入淘汰賽階段，在上屆殺入16強下，能否打破宿命亦成焦點，球隊今屆雖被編配與德國及西班牙兩支歐洲勁旅同組，但有10將現時或曾經效力德國球會，熟悉德國隊球員踢法，前鋒淺野拓磨等賽前均相信，球隊有力與兩強敵一戰。

三浦知良撐場盼後輩雪恥

另外，日本隊原本安排青年梯隊赴卡塔爾陪練爭取佳績，但因最少10名U19球員近日相繼染疫而未能成行。至於現仍未言休的55歲前國腳三浦知良，則以贊助商大使身分抵埗，他提到自己身為29年前「多哈悲劇」的日本隊成員之一，希望後輩今行能雪恥。