世盃快遞：哥連拿稱勿驚訝補時長

卡塔爾海關檢獲禁藥

卡塔爾海關本周一在多哈的哈馬德國際機場檢獲約2000粒止痛藥曲馬多（Tramadol），為當地世界盃揭幕後首宗毒品案。曲馬多為足球界常用藥物，惟世界反禁藥組織（WADA）已決定在2024年將其列入禁藥名單，世界單車聯會（UCI）亦早於2019年禁止車手使用。

阿古路被拒入阿根廷基地

去年尾因心律不正掛靴的阿根廷隊名宿阿古路表示，昨在國家隊於世界盃首戰反負沙特阿拉伯隊前，被阿根廷足總拒絕讓他進入大軍訓練營探班。34歲的他透露，入營目的只想祝福舊隊友，而非去傷害別人。他曾於4月拒絕以助教身分加入國家隊教練團，但不排除將來會擔任球隊的形象或足球大使。

高柏尼無緣評述英伊戰

現為英冠球隊般尼領隊的36歲比利時隊名宿高柏尼，今屆卡塔爾世界盃應英國廣播公司（BBC）邀請擔任球評，惟36歲的他據報因簽證電子系統出錯，導致未能趕赴當地主持前晚英格蘭隊對伊朗隊的B組賽事。他目前已獲系統批准入境，並於日內會合BBC團隊，成員包括里奧費迪南及舒利亞等名將。

英網民倡啤酒披可樂套

卡塔爾世盃開幕前突「轉軚」禁止球場內賣酒，近日有英國網民戲言為了如常入場「飲返杯」，建議球迷把啤酒套上仿造可樂罐外貌的橡膠套（圖）帶入場內矇混過關。然而根據卡塔爾法例，在未經授權的公眾場所飲用酒精飲品屬違法，最高刑罰可判處監禁6個月及罰款3000卡塔爾里亞爾（約6440港元）。