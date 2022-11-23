初戰世盃成名 荷蘭門神揚威 兩度失業幾近轉行 路柏特感激尹戈爾賞識

荷蘭隊自雲達沙2008年退役後，便未再出產被公認世界頂級的鋼門，今屆比賽原以為主帥尹戈爾會起用39歲阿積士老將柏斯維亞，但最後正選上陣的，卻是年輕11歲、沒有任何荷蘭大國腳以至梯隊經驗的路柏特。後者昨仗下半場中段三度撲出塞內加爾隊攻門，令橙軍不需落後並於末段連入兩球勝出，賽後路柏特表示自己上周五才知自己會正選上陣：「世上應只有他會如此選擇，尹帥特別囑咐我，只需發揮在球會的表現就可。」

笑言「只有他會選擇我」

尹戈爾8年前執教荷蘭隊時，曾在巴西世界盃8強加時，大膽換門將，由告魯爾完場前入替施利臣，最終前者助球隊在互射12碼階段淘汰哥斯達黎加隊，成為一時佳話。來到昨仗，路柏特亦成為第50名在尹戈爾麾下首次上陣的橙軍球員，提到今屆目標，他表示：「一定是世界冠軍，各隊前來都為這個目標。」

身高逾兩米冠絕決賽周

身高2.03米的路柏特，是今屆830名世盃決賽周球員中最高的，昨仗更只是已年屆28歲的他，第53次在職業比賽中上陣，《荷蘭電訊報》的街頭訪問也顯示，就算是荷蘭球迷也大多不認識他。路柏特於現時效力的荷甲球會海倫芬出道，但連同之後轉投NAC，甚至淪落意乙的霍治亞，都缺乏上陣機會。

身價1600萬 躍升16倍

在霍治亞2019年財困散班後，他首次失業，開季後才回國加盟荷乙的多德勒支，但季後再度不獲續約。他這次自由身（失業）時間再長3倍，其間曾受家人游說退役投考警察，直到去年初才加盟另一乙組球會伊高斯。經過一年等待，球會升班荷甲，在正選門將患病下，路柏特終得到頂級聯賽上陣機會，即助伊高斯護級及打入荷蘭盃4強，並在今夏獲母會海倫芬招手回巢。球員估價網站Transfermarkt指，他現時身價為200萬歐元（約1600萬港元），是年初的16倍。