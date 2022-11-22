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2022年11月22日星期二
三獅大破伊朗 世盃響頭炮 隊長卡尼原定戴平權臂章 疑憂罰黃牌賽前轉軚
修夫基仍趨保守 大勝全因對手不濟
採訪手記：傳媒觀戰須撲飛 抽籤分配講運氣
卡塔爾現場
今日世盃賽程
美斯復操除障礙 阿根廷強攻沙特 應對中場人手有法 史卡朗尼誓領軍轉危為機
荷蘭先聲奪人 兩蛋贈塞內加爾
厄國揭幕戰詐糊掀爭議 半自動技術首用難釋疑
官方球迷區截龍爆衝突 幸未釀嚴重傷亡
法國抗傷兵潮 衛冕首擊遇澳洲 賓施馬退隊基奧特獲重任 伙麥巴比掛帥爭響頭炮
世盃快遞：C朗稱專訪無礙葡軍爭霸
佐高域稱霸年終賽 六冠平費達拿成就
勇士滅火止八連敗 浪花兄弟合轟74分奠勝
麥克艾倫反勝丁俊暉 全英賽掄元證特訓成果
體壇快訊：陳頌文史篤城女足地標建功
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【明報專訊】（請看附圖）
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三獅大破伊朗 世盃響頭炮 隊長卡尼原定戴平權臂章 疑憂罰黃牌賽前轉軚
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