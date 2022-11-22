世盃快遞：C朗稱專訪無礙葡軍爭霸

世盃用球速度歷屆最快

今屆世盃比賽用球Al Rihla的球速，被國際足協（FIFA）形容乃歷屆之冠。烏拉圭隊門將洛捷表示，一眾門將仍在適應新皮球，稱每次皮球的改良均對射手有利，反令門將承受更艱巨的挑戰。烏拉圭隊今屆身處H組，同組對手依次為韓國、葡萄牙及加納隊。

門票收益585億破紀錄

卡塔爾世盃雖面對首於冬天舉辦、主辦國人權及勞工問題等爭議，惟國際足協昨公布本屆目前已售出295萬張門票，超越4年前俄羅斯世盃的240萬張，門票收益為破歷屆紀錄的75億美元（約585億港元），較上屆多出10億。

阿根廷女記者直播遇劫

一名在卡塔爾採訪世盃的阿根廷籍女記者，昨晨進行直播期間遭遇搶劫，惟她到當地警局報案時，被警員問道：「妳想犯人得到什麼懲處？」該記者透露最終未有要求任何處罰，只希望取回被盜物品，更指事件讓見識當地與世界的文化差異。