世盃快遞：C朗稱專訪無礙葡軍爭霸

【明報專訊】葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗，圖左）昨稱，他前陣子在訪問中透露被曼聯背叛、被千方百計踢出隊及抨擊一些「紅魔」後輩，是不會不利國家隊在今屆世界盃的表現，甚至強調葡軍是今屆世盃最佳球隊，力足首次封王。葡軍的H組對手依次是加納、烏拉圭和韓國隊。
世盃用球速度歷屆最快
今屆世盃比賽用球Al Rihla的球速，被國際足協（FIFA）形容乃歷屆之冠。烏拉圭隊門將洛捷表示，一眾門將仍在適應新皮球，稱每次皮球的改良均對射手有利，反令門將承受更艱巨的挑戰。烏拉圭隊今屆身處H組，同組對手依次為韓國、葡萄牙及加納隊。
門票收益585億破紀錄
卡塔爾世盃雖面對首於冬天舉辦、主辦國人權及勞工問題等爭議，惟國際足協昨公布本屆目前已售出295萬張門票，超越4年前俄羅斯世盃的240萬張，門票收益為破歷屆紀錄的75億美元（約585億港元），較上屆多出10億。
阿根廷女記者直播遇劫
一名在卡塔爾採訪世盃的阿根廷籍女記者，昨晨進行直播期間遭遇搶劫，惟她到當地警局報案時，被警員問道：「妳想犯人得到什麼懲處？」該記者透露最終未有要求任何處罰，只希望取回被盜物品，更指事件讓見識當地與世界的文化差異。
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