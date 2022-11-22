法國抗傷兵潮 衛冕首擊遇澳洲 賓施馬退隊基奧特獲重任 伙麥巴比掛帥爭響頭炮

法國隊今屆早有中場尼高路簡迪、保羅普巴、翼衛費蘭文迪等因傷落選，日前亦有翼鋒尼干古、中堅派斯奴甘佩比和射手賓施馬退隊。外界原預期將在利華古遜前鋒穆沙戴亞比及摩納哥射手賓耶達中選其一頂替賓施馬，惟法國足總決定維持25人不作補選。這意味今季效力AC米蘭的基奧特大有機會掛帥，這名36歲射手已獲114頂「喼帽」並射入49球，只差2球便可與名宿亨利並列國家隊神射手。

不過，前法國國腳拿斯尼並不認同賓施馬退隊決定，又指球隊不作補選的話，不如耐心等候對方在淘汰賽階段復出，「讓賓施馬退賽，對於法國隊的打擊很大，他是金球獎得主，需要特別對待。因為他有能力帶領球隊達到另一層次，你或許在淘汰賽階段需要他」。

卡馬雲加缺操 基沙文勢客串進攻中場

至於中場卡馬雲加日前缺席法國隊操練，據悉主帥迪甘斯曾起用尤素夫科芬拿任中場，但效果一般，基沙文或需客串進攻中場。後者接受法國傳媒訪問時，表明樂意接受挑戰，「我喜歡防守和爭搶，不管我踢任何位置，都會竭力為球隊爭勝」。法國隊的中堅人選同樣教人關注，效力利物浦的23歲中堅伊巴希馬干拿迪預計將鎮守中路，他直言與烏柏美卡奴分屬好友，球場內外皆默契十足，但他亦指球隊需要華拉尼等富經驗球員，惟後者10月為曼聯披甲時受傷，狀態成疑。

丹麥鬥突尼斯 主帥讚艾歷臣舉足輕重

另外，丹麥隊將於今晚9時先鬥突尼斯隊，前者更有主將基斯甸艾歷臣自去年歐國盃心臟病發後再戰大賽。這名中場靈魂人物稱回歸後覺得球隊上下信念比以前更強，又指戰勝病患、再次代表國家隊參加世界盃是夢想。主帥賀文特則指艾歷臣步出鬼門關後表現更勝從前，在球隊有舉足輕重的地位，「他是一名優秀的球員，為己隊帶來更佳的視野和技術，以及更遠大的目標」。