厄國揭幕戰詐糊掀爭議 半自動技術首用難釋疑

未交代裁定越位元素

厄瓜多爾隊昨開賽一次罰球吊入禁區後，主隊門將艾施比出迎但兩次手槌均打空，但客軍球員菲歷斯托利斯爭頂時，隊友米高艾斯查達被指越位，令華倫西亞的入球不成立。直播鏡頭在托利斯與艾施比爭球一刻，未能影到視線重疊的艾斯查達有否越位。

越位識別技術的3D影像就指出艾斯查達比卡軍守將艾迪卡廉哈辛更前，但未能交代其他裁定越位的元素，如將球頂高的是托利斯還是艾施比的手槌，及證明哈辛是第2最近底線的卡軍球員，作為畫越位線標準，反是高空鏡頭影到托利斯與艾施比爭球一刻，艾斯查達確實右腳凸出。

功臣華倫西亞輕傷無礙鬥荷蘭

爭議無礙主導全場的厄瓜多爾隊爭勝，華倫西亞在詐糊後半小時內梅開二度，助球隊以2：0旗開得勝。這名33歲的加拉塔沙雷的前鋒，從掛靴的兄長手上接過隊長臂章，昨仗下半場末段被換出，據報受輕傷，但料不影響他在周六凌晨對荷蘭隊一仗上陣。

連同8年前巴西一屆賽事，華倫西亞已包辦厄軍近5個決賽周入球，如對荷蘭隊再先入一球，便會追平葡萄牙名宿尤西比奧等3人所保持的賽事紀錄。