荷蘭先聲奪人 兩蛋贈塞內加爾

今仗是荷蘭無緣2016年歐洲國家盃及2018年世界盃後的首場國際大賽，老帥尹戈爾以加普擔任進攻中場，為前鋒雲遜贊臣及翼鋒貝雲積提供進攻彈藥，中場則有巴塞球星法蘭基迪基，後場則以華基爾雲迪積克為重心，伙拍尼敦阿基和馬菲斯迪歷特抵禦塞內加爾進攻。「橙軍」上半場攻門機會不多，更曾出現中堅雲迪積克在禁區內需以頭槌解圍對方的勁射。塞軍則有前鋒伊美拿沙亞在左路甚為活躍，使敵軍後防相當忙，卻又始終破關乏術。

下半場接戰，尹戈爾以養傷多時的巴塞隆拿前鋒迪比入替雲遜贊臣，與此同時，左閘伊斯美積及斯及亦後備上陣，這名摩納哥後衛之前因入籍塞國的行政手續延誤，一度傳言不能無緣出席世盃。變陣後的荷蘭攻勢增多，與塞軍成「矛盾之戰」，塞軍在高列巴尼為首的防守下未能全身而退，先在84分鐘被對手中場加普頭槌建功失守，至補時階段再被效力阿積士的中場卡拉臣破網，終以0：2不敵荷蘭。

文尼無緣參戰為隊友打氣

另外，日前因傷退賽的前鋒沙迪奧文尼，賽前祝福塞軍道：「我肯定特蘭加雄獅（塞軍綽號）的表現將會超越以前，也深信所有同胞都會觀看直播，支持和鼓勵這支英勇的國家隊。球隊上下定會是一條心，因為他們都會為這國家的榮譽而戰。萬歲，塞內加爾，獅子，前進吧！」