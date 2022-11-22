美斯復操除障礙 阿根廷強攻沙特 應對中場人手有法 史卡朗尼誓領軍轉危為機

美斯生涯獲獎無數，但與上代阿根廷球王馬拉當拿相比，仍欠世界盃加冕。8年前，美斯幾近憑一己之力將阿根廷隊送入巴西世盃決賽，終不敵德國隊飲恨，上屆則16強敗予最終奪標的法國隊，至去年美洲盃，才贏得他入隊以來首個國際大賽冠軍。「藍白兵團」名宿巴迪斯圖達不認同美斯是背負太大個人壓力，所以過去經常在大賽中表現失準，「生涯攻入近800球了，還說他穿起阿根廷球衣就信心不足的，簡直是笑話。阿根廷過去都沒給他所需的，怎能說贏不到世盃是因為他」。

馬天尼斯高美斯齊歸隊操練

年屆35歲的美斯將第5次、亦很可能最後一次參戰世盃，其傷病情况自然更受矚目。阿根廷傳媒報道，美斯上周兩度缺操，只因其球會巴黎聖日耳門上周日才完成比賽，遲歸隊、舟車勞頓加上隨即在熱身賽上陣踢足全場，繼而小腿出現肌肉疲勞。他與守將利辛度馬天尼斯、翼鋒艾真度高美斯前日回歸大軍操練，無出現其他問題，可令球迷放下心頭大石。

沙特缺外流兵 中後場勝上屆

阿根廷隊操練另一焦點，是誰與柏利迪斯及迪保羅合組3人中場，保持攻守平衡。阿媒指效力白禮頓的阿歷斯麥亞里士打較受史卡朗尼器重，因他與因傷退隊的盧施素踢法近似。然而，當地記者指艾真度高美斯與射手祖利安艾華利斯，也嘗試過串演進攻中場，在球隊更需要主攻的時候將被派上場。

對沙特阿拉伯隊這仗可能就有此機會，事關上屆分組賽出局的沙特雖大軍名單沒有外流兵，牌面較弱，但過去一年的比賽中，只有對日本隊一仗失兩球或以上，對厄瓜多爾隊及美國隊等同級對手都保持清白，中後場的硬淨程度明顯優於上屆。

波蘭遇墨西哥 羅拔仔冀開齋

同組另一場交手的波蘭隊及墨西哥隊，皆續由老將領軍。34歲的波蘭射手羅拔利雲度夫斯基表明今次將會是自己最後一屆世盃比賽，他之前3次決賽周上陣皆食白果，期望開齋之餘，能助球隊自1986年後再於分組賽出線。

連續7屆16強止步的墨軍，就有門將奧祖亞及中場古亞達度兩名五朝元老。他們仍要到賽前，才知道射手魯爾占美尼斯能否趕及傷癒上陣，而翼鋒阿歷西斯域加據報受車路士等球會垂青，料世盃後便會登陸歐洲。