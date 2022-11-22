採訪手記：傳媒觀戰須撲飛 抽籤分配講運氣

網上系統登記 賽前48小時知結果

世盃一票難求不只是公眾，給傳媒的門票同樣供不應求，每間認證傳媒於賽前都必須至少要「過兩關」，在國際足協（FIFA）相關網站系統登記希望入場的賽事，然後大會將根據傳媒是否決賽周參賽球隊國家、所屬地區及傳媒類別等因素按優先度分配，開賽前48小時內以電郵通知是否獲批門票；若申請被拒，便要在相關比賽日早上親赴傳媒中心登記後補名額，然後於開賽前等待最終結果。

以本報記者在首兩個比賽日情况為例，幸運地直接獲發揭幕戰的傳媒門票，不過昨晚英格蘭隊對伊朗隊一戰原本是申請被拒，但昨早登記後補名額不足一小時卻獲發門票，得以入場親證「三獅兵團」大勝一場。

有傳媒中心職員向記者透露，曾有傳媒於早上6時已到場等待後補揭幕戰門票，但他重申名額並非先到先得，同樣抽籤分配，可見要採訪世界盃比賽，名副其實是計劃趕不上變化。

文：余瑋