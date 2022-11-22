三獅大破伊朗 世盃響頭炮 隊長卡尼原定戴平權臂章 疑憂罰黃牌賽前轉軚

伊朗門將早段退下火線

英格蘭此役排出4-2-3-1陣式，箭頭是隊長哈利卡尼，從後策應是史達寧、布卡約沙卡及美臣蒙特，伊朗則有上月初小腿受傷後未嘗比賽的前鋒阿斯蒙先列後備，而其隊友門將比蘭雲特甫開賽8分鐘，便因與隊友後衛馬捷賀尼斯「火星撞地球」，在場內治理8分鐘後嘗試比賽不果，被迫退下火線，由侯賽恩賀斯尼入替。

這名副選龍門在35分鐘失守，當時英軍左閘勞基梳爾左路傳中予祖迪比寧咸頂入。43分鐘，此前有兩次入球機會的英軍守將哈利馬古尼，於禁區內頂交沙卡射成2：0，加上卡尼於補時階段右路助攻史達寧，令伊朗上半場以0：3落後。

下半場接戰仍是英軍天下，62分鐘，史達寧助攻沙卡成4：0。65分鐘，伊朗藉箭頭達利米破蛋，但英軍後備上陣的鋒將拉舒福特及中場基亞利殊其後分別在71和90分鐘破門，終使有完場前有達利米射入12碼的伊朗以2：6大敗。值得一提的是，阿斯蒙在77分鐘復出及曾單刀射門中楣彈出。

英軍將於周六凌晨對美國隊爭取兩連捷，而「落筆打三更」的伊朗則在周五晚碰威爾斯是勢不容有失。

沙卡達利米梅開二度

此外，此役賽前英格蘭、威爾斯、比利時、荷蘭、瑞士、德國和丹麥足總發表聯合聲明，落實各隊隊長不會戴起「One Love」彩虹平權臂章。同日較早前曾有消息指出，若各隊隊長戴上該臂章便會被罰黃牌，而荷蘭中堅華基爾雲迪積克亦曾坦言，不欲背負黃牌作賽。

「三獅兵團」在卡塔爾世界盃粉墨登場，球場內禁酒一事在賽前被備受熱議，本報記者在比賽場地卡利法國際球場外，現場問及入場的英軍球迷對此意見時，不少人均理性地稱今次是專程來到卡塔爾，故此願意尊重和適應當地文化，比賽時無酒飲也問題不大。來自告羅士打的18歲青年球迷Guy Green以英格蘭隊旗製成面罩，成功吸引不少球迷目光。

此外，本身是熱刺球迷的他稱，即使場內無酒飲，仍會好好享受來到卡塔爾觀賞世盃，「雖然英國球迷是愛飲酒，但我們都要適應這裏文化」。另一英籍球迷Darry透露，昨早他與朋友已在酒店飲了啤酒，笑言「我們已享受了美好時光」，所以入場無酒也可以；來自樸茨茅夫的Brian和Joel帶同兒子一行5人入場，他們提及在英國也有些球場不可飲酒，因此不覺會有影響。

場內無酒飲 英球迷稱無礙睇波盡慶

本報記者後補取得賽事門票，現場見證英格蘭大勝伊朗，當賽前宣布「三獅」正選陣容時，除了隊長哈利卡尼獲最多歡呼聲，意外地近季在曼聯表現備受批評的中堅哈利馬古尼，在現場同樣獲得不少掌聲。而賽事過程中，隨着英軍在開賽早段已打開紀錄，現場眾多三獅球迷情緒持續高漲。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊