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2022年11月21日星期一
世盃開鑼 東道主首戰吞敗寫歷史 卡塔爾淨負厄瓜多爾兩球 荷蘭今鬥塞內加爾
本報記者觀戰 球場啤酒攤位「走酒」
今日世盃賽程
卡厄揭幕戰 酒吧不太旺
三獅迎首擊 修夫基爭勝保仕途 英媒籲變陣解放中前場 伊朗今非昔比難成攔路虎
威爾斯返世盃遇美國 花旗兵預告狂踢巴利克敵
C朗美斯破天荒攜手拍廣告 棋盤博弈寓意世盃一決高下
鬥德國勢遇球會戰友 堂安律拋開情誼領日本爭勝
世盃快遞：中國球證相隔20年執法
賓施馬傷退 法國25將戰世盃 大腿肌肉撕裂返皇馬休養 主帥迪甘斯拒補選
黃尹雋日本破半馬港績 下月衝全馬紀錄
傑志4蛋贈大埔續居次 流浪奪埗響勝鼓
東望洋大賽釀意外腰斬 港車手盧思豪網上報平安
韋斯塔本F1煞科封王 維迪最終戰第10謝幕
東方明年1月再戰ABL 爭佳績鋪路進軍CBA
體壇快訊：余翠怡劍擊世盃膺雙冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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