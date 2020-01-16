東方明年1月再戰ABL 爭佳績鋪路進軍CBA

擬申主辦權 班費近千萬

ABL因新冠疫情在2020年停擺，隨着各地逐漸「復常」，賽事相隔3年重啟，香港東方將與另外7支東南亞球隊參賽。今季ABL常規賽有新加坡、印尼、馬來西亞及越南4個分站，將於明年1月2日至2月17日上演，頭4名晉級3月3至15日的季後賽，東方正積極爭取決賽周的主辦權。東方體育會副主席游永強表示，球隊今季班費近1千萬，而香港仍有「0+3」等檢疫管制，故球隊在每站常規賽之間或不會返港。

冀主場落戶啟德體育園

政府《施政報告》提及支持本地球會參與中國大型賽事，游永強指ABL已屬東南亞頂級賽事，東方亦準備爭取進軍CBA，包括在新界區興建新訓練基地，以及完善青訓梯隊等，「現時萬事俱備，只欠東風，但仍要視乎中國籃協政策，並藉ABL成績，證明己隊符合CBA的要求」。游永強期望啟德體育園在2024年落成後，成為東方進軍CBA的「主場」。