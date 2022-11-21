賓施馬傷退 法國25將戰世盃 大腿肌肉撕裂返皇馬休養 主帥迪甘斯拒補選

料唞3周 讓位助法國爭佳績

賓施馬上季共為皇馬上陣46場入44球，上月首奪金球獎，但今季已持續受傷患困擾，球會賽事上陣場數只有約一半。他上周加入法軍後，與守將華拉尼缺席多課大隊操練。法媒RMC電台指出，賓施馬前日復操在一次跑動中，未受其他球員干擾下自己拉傷左大腿前肌，而這並非其舊患。

賓施馬在昨晨離開多哈的診所，法國足總最終今早指他需缺陣3星期，最終決定退隊。主帥迪甘斯表示為麾下傷退感到傷心，但對其他隊員仍充滿信心。

賓施馬則在社交平台稱：「我不曾在人生中放棄，但這次我需要為球隊着想，讓出位置予可幫法國隊創造佳績的球員。」賓施馬因性愛勒索前隊友華布拿一案，在4年前無緣世盃冠軍隊成員，今次原為他相隔8年再征世盃。

尋求衛冕的法國隊，外界原預期將在利華古遜前鋒穆沙戴亞比及摩納哥射手賓耶達中選其一頂替賓施馬，惟法國足總昨晚宣布決定維持25人不作補選。法軍今屆已有中場尼高路簡迪、保羅普巴、翼衛費蘭文迪等因傷落選，日前亦有翼鋒尼干古、中堅派斯奴甘佩比退隊。法國隊將於周三凌晨迎來F組首場分組賽對澳洲隊。

艾歷臣回歸丹麥增信念

法國隊的次仗對手丹麥隊，將有基斯甸艾歷臣自去年歐國盃心臟病發後再戰大賽。這名中場靈魂人物在對突尼斯隊的賽前，稱回歸後覺得球隊上下信念比以前更強，又指法國隊在大賽表現格外出色，不能因對方歐洲國家聯賽僅驚險護級而輕敵。