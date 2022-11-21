C朗美斯破天荒攜手拍廣告 棋盤博弈寓意世盃一決高下

網上獲逾7000萬讚好

兩大球王葡萄牙隊的C朗及阿根廷隊的美斯，正於卡塔爾備戰或是各自生涯最後一次世界盃，二人昨晨於各自社交網上載「世紀合照」，為時裝品牌Louis Vuitton拍廣告硬照，以行李箱當作棋盤博弈，又表示「勝利是種心態」，寓意「兩大天王，一個目標；最後探戈，棋逢敵手；且看誰能最終一舉成王」。這張合照轟動全球，各界名人亦有「畀like」和分享，C朗女友洛迪古絲留言指「經典」，美斯好友阿古路的兒子Benjamin則表示「這是史上最佳合照」。而照片在兩人的多個社交網平台分享約一日，已合共累積逾7000萬個like。

C朗讚宿敵偉大冀共晉晚餐

C朗早前在爭議專訪曾講及他對宿敵美斯的感受，他說：「偉大的球員是神奇、頂級的。我們分享了這個舞台16年。我們的關係很好，雖然不是朋友，意思是我們不會在家裏互通電話，但他就像是我的隊友一樣。」兩人合共獲膺12次金球獎（C朗5次、美斯7次），這名葡籍球星也不掩飾欽佩對方之情：「他是我遇過最佳的球員，施丹也是。我從未試過和他共晉晚餐，但我很樂意這樣做。」

至於C朗與曼聯決裂的專訪風波續成世盃場外焦點，與C朗身為葡軍隊友的曼城中場貝拿度施華，雖形容相關新聞相當震撼，但不會為此作評論。