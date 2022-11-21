三獅迎首擊 修夫基爭勝保仕途 英媒籲變陣解放中前場 伊朗今非昔比難成攔路虎

文：陸奇

英格蘭隊之前連續兩屆大賽以穩守配合死球攻勢，即使被認為晉級過程跌跌撞撞，也最少殺入4強。惟英國《泰晤士報》、《電訊報》評論皆指出，英軍若要更上一層樓，修夫基應棄用三中堅陣式，徹底解放中前場豪華陣容。如此安排的最大犧牲者，將會是艾歷迪亞，他賽前稱去年歐洲國家盃落選，令自己覺得會從此告別國家隊，今次能參戰世界盃，戲言被委派守龍門也不介意。

卡尼史東斯信馬古尼漸入佳境

另一中堅哈利馬古尼（或稱哈利麥佳亞）近日一段操練片段中，接連扭過菲爾科頓及高亞迪，起腳僅被尼克普比撲出，隊長哈利卡尼笑言「入球的話會網上賺到更多讚好」，可令在球會飽受批評的馬古尼增強比賽信心。防線拍檔史東斯則認為對方近年經歷不少風波，會更經得起逆境考驗。

三獅眾將倘封王瓜分1.21億

英格蘭足總據報為「三獅」今屆賽事獎金加碼。《每日郵報》稱球隊若能繼1966年後再膺世界盃冠軍，球員將瓜分1300萬鎊獎金（約1.21億港元），修夫基個人則會額外獲300萬鎊（約2790萬港元），兩者共佔國際足協冠軍獎金近四成。每名球員可獲50萬鎊（約465萬港元），撇除匯率因素將較上屆增加逾倍。

論實力，英軍三線皆遠勝對手伊朗隊，但天時地利皆處劣勢，尤其球員抵埗不足一周，顯然仍未適應當地卡塔爾的天氣，是役安排在當地時間下午舉行，作為今日的頭場，表現成疑。球隊最後一課操練由正午延遲3小時，不少球員休息期間，都走到灑水風扇旁乘涼。至於剛傷癒的中場占士麥迪臣續只能單獨練習，今仗難演雷霆救兵。

伊朗兩射手政見分歧恐礙合作

伊朗隊就因為國內動蕩影響備戰工作，一度有傳該國足總在政治壓力下，拒選聲援示威的主力阿斯蒙。這名利華古遜前鋒之前因小腿傷患，已兩個月未有正式比賽，缺席球隊日前兩球不敵突尼斯隊的友賽，即使全面復操，與據報支持伊朗政府的波圖射手泰利米，在場上會否受政見不同影響合作，同樣令人關注。球隊仍倚賴二人與翼鋒查漢巴克殊前線單打獨鬥，以及門將比蘭雲特和後衛米列莫哈馬迪驚人手力，以反擊及「手榴彈」攻勢博混亂，勢難爆冷。

同組另一場由美國隊明晨鬥威爾斯隊，前者將以23歲中場泰拿阿當斯擔任隊長，26人大軍有超過一半是25歲以下，在英超執教的美籍教練謝斯馬殊直言，2026年的北美世界盃或更令人期待。相隔64年再闖決賽周的威爾斯，則有加里夫巴利等老將料最後一次出戰國際大賽。

（世盃消息）