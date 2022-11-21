卡厄揭幕戰 酒吧不太旺

約旦客完成檢疫 昨酒吧撐卡塔爾

來自約旦從事時裝行業的Mike，來港7天旅遊及處理公務，昨晚獨自到灣仔一酒吧飲酒消遣，留至凌晨觀賞直播首場賽事，以支持卡塔爾隊，他形容現場熱鬧，「非常喜歡香港的氣氛（vibes ），冀在港結識新朋友」。惟在「0+3」安排下，他來港首3天只能在酒店買外賣，認為政府應免除已打疫苗者的入境檢疫限制，幸而現已完成3天檢疫終可外出，到餐廳品嘗了日本料理及中菜，稱非常享受，未來幾晚亦考慮到酒吧觀賞世界盃。

酒吧顧客馬先生說，暫時氣氛一般，由於今日要上班，且揭幕戰兩隊非心儀球隊，無計劃觀賽。身為巴西隊球迷，他表示稍後會與朋友、家人或同事一同到酒吧撐巴西隊，他說比賽較多在香港時間深夜舉行，但若然是「勁旅對勁旅，例如德國對巴西，捱夜都會支持」。

蘭桂坊一間酒吧負責人郭先生表示，其店設有5部電視及一部投影機直播賽事，世界盃期間會推出任飲優惠。他說，昨為比賽首日，氣氛未見熱烈，但以較少客人的周日計，昨日人流已較平時多，亦多了入境旅客光顧。他稱對生意額樂觀，但與去屆相比則抱保守態度，因過去兩年港人生活習慣或改變，未必夜歸，生意額未必如上屆熾熱。

蘭桂坊協會：料十六強後生意更旺

蘭桂坊協會總監張素媚向本報稱，不少酒吧以世界盃為主題已推出優惠及宣傳，亦有啤酒品牌在蘭桂坊推廣，預計初期氣氛未必熾熱，但隨着稍後進入十六強或八強階段，熱氛會更高漲，料可帶動區內酒吧約兩至三成生意增長；她又指，普遍酒吧逢周四至六有較多人光顧，估計到關鍵場次，將可吸引部分市民與朋友請假到酒吧一同觀賽，帶動平日生意。

張素媚說，現時酒吧營業時間雖不受限，但仍要遵從防疫規定，如入場前24小時內要取得快測陰性結果、每枱人數上限6人等，相比之下，食肆同樣可通宵營業但防疫要求較寬鬆，或會令部分客轉到食肆觀賽，削弱酒吧業競爭力。張形容，社會正逐步復常，冀當局可盡快放寬對酒吧限制。