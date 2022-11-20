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2022年11月20日星期日
世盃今揭幕 卡塔爾主場爭響頭炮
本報記者抵多哈直擊 兩電訊商機場免費派電話卡「吸客」
啤酒贊助商因改例無所適從 FIFA會長護航
卡塔爾現場：南美球迷打成一片
卡塔爾現場：世盃吉祥物受歡迎
迪布尼犯錯比利時敗陣 世盃響警號 主帥稱麾下不想受傷招禍 沙拿妙傳助埃及奠勝
美斯等7將未隨隊操練 阿根廷傷兵潮添憂
世盃快遞：富克洛染流感缺操
傑志兵佐敦布朗領港護照 中文名取「白星馳」
D侯活台籃首戰準三雙 領桃園雲豹絕地反勝
兩港將澳門GT盃遇意外退賽 歐陽若曦證戰車無望續戰
體壇快訊：火箭全英8強慘負丁俊暉
電視精選
卡塔爾現場：世盃吉祥物受歡迎
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【明報專訊】卡塔爾世盃吉祥物La'eeb做型可愛，其宣傳裝置深受小孩歡迎。
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