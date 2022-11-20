本報記者抵多哈直擊 兩電訊商機場免費派電話卡「吸客」

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

巴西墨西哥球迷抵埗載歌載舞

《明報》抽中今屆世界盃的文字記者採訪證，本報記者昨抵達多哈的哈馬德國際機場，適逢一班巴西及墨西哥球迷抵步，一如往屆不時即席載歌載舞，吸引不少途人拍片圍觀，就連揭幕戰卡塔爾對手厄瓜多爾隊的球迷，也上前「沾光」，與這支今屆冠軍熱門的球迷們打成一片。

此外，當地兩大電訊商、國營的Ooredoo及Vodafone，在機場除了有服務台，在場亦有不少員工或義工爭相派發SIM卡。今屆世盃贊助商的Ooredoo為3日送2022mb作推廣，Vodafone則2日無限數據，每張球迷證限各登記一張，意味在卡塔爾逗留5天都不用為手機數據問題煩惱，當然逗留較長時間的話，就只好幫襯增值了。

檢疫放寬 持票球迷免費搭公共交通

哈馬德國際機場獲調查譽為今年度全球最佳機場，除了其著名的金黃色巨大熊布公仔擺設，還多了今屆世界盃標誌及使用足球的大型裝飾，成為球迷「打卡」熱點。卡塔爾上月底取消強制入境旅客檢測要求，同時毋須使用像「安心出行」的卡塔爾手機程式「EHTERAZ」上載快測結果相片，放寬入境限制之餘，今屆球迷證件「Hayya Card」亦如上屆俄羅斯世盃的「Fan ID」，可免費乘搭地鐵等公共交通工具。