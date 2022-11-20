世盃今揭幕 卡塔爾主場爭響頭炮

卡塔爾vs.厄瓜多爾 ViuTV99台、now616/618台 明晨00：00直播

卡塔爾於2010年被選為世界盃主辦國，其後落實首於冬季辦賽，以至該國人權和外國勞工安全問題等，一直成為被抨擊的焦點，及至距世盃開戰日子愈近，有關主隊的負面報道也增加，其中前日傳出他們斥資740萬美元（約5800萬港元）賄賂8名厄瓜多爾國腳，炮製明晨在主場以1：0旗開得勝的賽果。惟其後被指屬無中生有的假消息。

傳閉門友賽屢獲極刑 FIFA接警告

《每日郵報》昨報道，FIFA接獲一封警告信，當中提及卡塔爾今夏的熱身賽中，獲判12碼數目不尋常地多。信中又提及其中5仗是在沒有球迷、贊助商人員和政要情况下閉門作賽，比賽過程無從得知。信件中又叮囑關注該隊在世盃期間或會操控賽果。FIFA昨未回應有關報道。

卡塔爾似未因不利消息而受影響，該隊近月在西班牙連贏5場熱身賽，2017年開始執教該隊的西班牙籍主帥菲歷斯山齊士則說：「我不會談及己隊能奪世盃，但在A組面對厄瓜多爾、荷蘭和塞內加爾隊着實是挑戰。不過，你永遠不會知道足球世界會發生甚麼事。迎戰厄軍對我們非常重要，這是歷史性的日子，球隊上下都為此雀躍。」

應屆亞洲盃盟主 去年金盃闖4強

卡塔爾不宜妄自菲薄，事關他們既擁有出席2019年美洲國家盃經驗，同年也在亞洲盃封王，且能闖入去年美洲金盃4強。料卡軍明晨將由在亞洲盃獨取9球的艾姆斯阿里，伙拍艾菲夫攻堅。厄軍中場卡路士古路素則持樂觀態度，強調所有球員只需做好本份已足夠。兩軍過去曾三度交鋒，同取勝和負各一。

國際足協主席恩芬天奴昨在記者會上，為主辦國卡塔爾護航及發炮，斥責歐洲國家批評卡國人權紀錄，反指摘西方世界的批評者偽善，「當一些國家球迷認為在卡塔爾舉辦世盃很糟糕，國際足協像是壞人，但他們回家後仍會看，因當你是球迷，沒甚麼比世盃更重要」。這名生於瑞士的意大利移民更說，歐洲人在給別人上道德課前，應思考過去3000年所做的事情，然後在未來3000年道歉。

明報記者現場直擊 余瑋、鄧宗弘