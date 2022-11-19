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2022年11月19日星期六
5城市8球場 卡塔爾萬億築世盃
文尼膝蓋開刀缺席世盃 料休戰3個月 無緣隨塞軍征卡塔爾
C朗豪言奪世盃即掛靴 曼聯發聲明稱「已採取適當措施」 傳控告對方違約
世盃快遞：狂牛友賽輕取約旦
黃鎮廷杜凱琹分途僅負日將 亞洲盃單打8強止步
萊斯奧尼爾首獲大三元 領籃網絕殺拓荒者
歐陽若曦澳門GT盃排第7起步 莫他拿取頭位
體壇快訊：大埔簽巴西外援雷仙奴
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【明報專訊】（請看附圖）
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