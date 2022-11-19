萊斯奧尼爾首獲大三元 領籃網絕殺拓荒者

29歲的萊斯奧尼爾於2015年參加NBA選秀但落選，故職業生涯開端曾外流德國和西班牙，至2017年獲猶他爵士青睞才登上最高舞台，在爵士效力5季後，今夏轉投籃網，此戰獲11分、11個籃板及11次助攻的「三雙」。籃網尾段與拓荒者戰成107：107平手，杜蘭特在最後2.2秒後仰跳投雖未能命中，但搶籃板的奧尼爾快一步將皮球補進籃內。拓荒者錯失最後一擊後，終以兩分憾負。

至於狀態持續低迷的籃網後衛賓西蒙斯，此戰亦交出本季最高的15分和13籃板「雙雙」，更取得6投6中的100%命中率。日前曾抱怨球隊陣容不濟的杜蘭特，賽後盛讚對方指揮得宜，成為致勝功臣。此外，該隊日援渡邊雄太本仗亦取得20分，同創本季個人新高。

普莫捲性醜聞獲和解

另外，上月捲入性騷擾風波，並與聖安東尼奧馬刺解約的新星普莫，與曾擔任馬刺心理輔導員的事主達成和解，意味案件告一段落。