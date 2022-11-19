C朗豪言奪世盃即掛靴 曼聯發聲明稱「已採取適當措施」 傳控告對方違約

批坦夏格出爾反爾

C朗在預告片稱感受不到坦夏格的尊重，在足本訪問中就特別提到在對熱刺一仗拒絕後備上陣，提早離場而被內部罰停賽一場。他表示後悔決定，但同時覺得坦夏格刻意刺激他：「我這樣的球員不應只後備上陣3分鐘……他在對曼城一仗不用我，賽後說是尊重我的生涯，然後這場又要我落場，全無邏輯可言。」37歲的C朗又指今夏留隊，因「覺得自己仍可為葡軍及曼聯貢獻」。至於未來，他表示如果有合適的球會圍繞他制訂戰術，相信自己仍可保持表現至40歲。

曼聯昨發官方聲明回應事件，稱「會方已就C朗近日的專訪事件採取了適當措施。在過程結束前，我們不會作進一步評論」。而據多間英國傳媒報道，「紅魔」正採取法律行動，控告C朗違約，並禁止對方在世界盃後重返球會。

般費起孖 葡軍大勝尼日利亞

C朗昨晨因腸胃炎缺席葡軍對尼日利亞隊的友賽，但球隊仍憑般奴費南迪斯梅開二度，中場祖奧馬里奧及新兵干卡路拉莫斯後備錦上添花，大勝4：0。般費賽後表示C朗會第5次出戰世盃，非常難得，又正面回應與C朗握手片段只是開玩笑，粉碎不和傳聞。