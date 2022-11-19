文尼膝蓋開刀缺席世盃 料休戰3個月 無緣隨塞軍征卡塔爾

文尼在10日前對雲達不來梅的德甲比賽中傷出，儘管塞內加爾隊一直希望這名30歲兩屆非洲足球先生能奇跡康復，且將其納入世界盃決選大軍名單，但隊醫終承認「掃瞄結果顯示康復進度未如理想，文尼需退隊」。拜仁其後宣布文尼於奧地利完成腓骨筋腱駁回手術，將返慕尼黑養傷。德國《圖片報》報道，文尼預計休息3個月，肯定缺席世盃後的6場本土賽，料於明年2月中的歐聯淘汰賽展開前後復出。

塞內加爾隊將在世盃A組先對荷蘭隊，在文尼缺陣下，料倚重另一翼鋒伊斯美拿沙亞創造攻勢。「橙軍」隊長華基爾雲迪積克直言文尼受傷是大家的損失，稱這名昔日球會利物浦前隊友若能出戰，世界盃會更精彩。同組的主辦國卡塔爾則會與厄瓜多爾隊周一凌晨率先上演揭幕戰，荷蘭《電訊報》、西班牙《馬卡報》等轉載一名巴林籍記者帖文，聲稱最少8名厄軍球員被收買，在此仗下半場失球落敗，但美國《紐約時報》等指該文為假消息。

阿根廷補選兩將替傷兵

厄軍傳遭收買被指假消息

在香港時間明日午夜，亦即揭幕戰24小時前，為各隊提交補選名單的最後限期。除了塞內加爾隊，C組的爭標分子阿根廷隊據報亦對換人躊躇不定。這支兩屆冠軍昨已因翼鋒尼高拉斯干沙利斯及祖亞昆哥利亞因傷退隊，補選了馬德里體育會的安祖哥利亞及阿特蘭大聯的泰亞高艾美達。仍有傷在身的保羅戴巴拿及艾真度高美斯上仗友賽對沙特阿拉伯隊並未上陣，亦有傳會在最後一刻被撤換，而今屆於拿玻里表現出色的前鋒基奧雲尼施蒙尼，傳為大熱候補人選。

另外，B組英格蘭隊的占士麥迪臣、D組法國隊的華拉尼、賓施馬等球星昨均因傷患及狀態問題缺操，應屆金球獎得主賓施馬據報會在對澳洲隊的分組賽首戰缺陣。