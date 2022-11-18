體壇快訊：歐陽若曦濠江練習賽第5快

哈斯簽侯健保棄舒密加

世界一級方程式（F1）今展開一連三日於阿聯酋的阿布扎比舉行煞科站，而哈斯車隊昨公布將不會與名將之後的米克舒密加續約，意味他將在今站後離隊。而車隊亦隨即宣布，由德國籍名將侯健保以正式車手姿態重返F1，取代對方的席位，明年與馬奴臣並肩。目前10支車隊共20個席位，尚餘威廉士有1個空缺未落實明年車手誰屬。

意軍挫阿爾巴尼亞三連勝

連續兩屆於世界盃外圍賽止步無緣決賽周的歐洲勁旅意大利隊，昨晨出戰友賽，雖於16分鐘先失守，但4分鐘後由拿玻里後衛迪羅倫素建功扳平，並憑效力弗賴堡的29歲中場基科於25及64分鐘個人梅開二度，作客以3：1反勝阿爾巴尼亞隊，取得國際賽三連勝。秘魯隊同日則在主場以1：0小勝巴拉圭隊。

李鐵受查涉假波違約

中國足球代表隊（國足）前帥李鐵早前被執法部門帶走調查，據內媒新浪體育引述消息指，這名45歲國足名宿在2015年執教當時仍在中甲的河北華夏幸福（現稱河北隊）時，該隊於最後五輪涉嫌打假波，惟未知對方是否參與其中。消息又指，李鐵同時被武漢卓爾（現稱武漢長江）舉報曾在執教該會時違約，目前已進入調查階段。