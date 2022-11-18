友賽派5蛋壯行色 主帥暗示棄缺態球員 阿根廷或世盃前換人

迪馬利亞傳射 阿根廷36戰不敗

阿根廷開賽僅17分鐘，便藉美斯「單刀橫傳」祖利安艾華利斯打開紀錄。迪馬利亞及後在25和36分鐘連入兩球，並於完上半場前助攻美斯取得第91個國際賽入球，加上翼鋒祖亞昆哥利亞在60分鐘埋齋，終使1978和86年世界盃盟主阿根廷淨勝5球，將連續不敗改寫為36場，只差1場便可追平意大利的紀錄。

勢將第5次出席世盃的美斯賽後稱讚國家隊道：「這是一支非常好的團隊，全部人都渴望勝利。可是我們必須循序漸進，因為世盃分組賽並不易踢。」阿根廷的C組對手依次是沙特阿拉伯、墨西哥和波蘭隊。同日波蘭在羅拔利雲度夫斯基缺陣下，仍藉前鋒比亞迪克在85分鐘一箭定江山，在友賽主場以1：0險勝智利。墨西哥雖有前鋒阿歷西斯域加一度於60分鐘扳平，但最終仍在中立場以1：2不敵瑞典。

阿根廷此役有前鋒保羅戴巴拿、尼高拉斯干沙利斯、中場艾真度高美斯及守將基斯甸羅美路等，因早前受傷未復狀態而被棄用，主帥史卡朗尼說：「己隊仍有數天時間落實最後大軍。我們是可以改變，這是有可能的。」根據國際足協規定，下周日世盃揭幕戰前24小時，各隊若有球員因傷病退隊，仍可更換人腳。阿根廷昨仗賽後不久便飛抵卡塔爾作最後備戰。

德國險勝迎世盃 功臣富克洛締隊史

身處世盃E組的四屆冠軍德國昨亦踢畢最後一場熱身賽，在翼鋒基拿比、中場湯馬士梅拿、新星穆斯亞拿及守將魯迪格避戰下，憑下半場後備上陣的前鋒富克洛在80分鐘建功，作客1：0挫阿曼，而該名效力雲達不來梅的功臣也以29歲零280日之齡，成為近20年來為德國「地標」的最年長非門將球員，而德軍世盃首戰對手日本則在阿聯酋中立場以1：2不敵加拿大，同組哥斯達黎加則因簽證問題，已取消作客友賽伊拉克，勢不利首仗挑戰西班牙。