世盃快遞：艾雲東尼賭博恐長期禁賽

加納挫瑞士迎戰世盃

世界盃Ｈ組球隊加納昨晚在最後一場熱身賽，憑守將穆罕默德沙利素（白衫）及前鋒安東尼施美安，分別在70和74分鐘建功，於阿聯酋中立場以2：0打敗被編在G組的瑞士隊。瑞士將在下周四與喀麥隆隊踢世盃首戰，而加納在同日會對葡萄牙隊。

上帝之手皮球1840萬拍賣

阿根廷隊於1986年世界盃8強，以2：1淘汰英格蘭隊的比賽用足球，前晚以拍賣價200萬英鎊（約1840萬港元）成交。已故的阿根廷隊名宿馬拉當拿該仗於51和55分鐘，先以「上帝之手」打開紀錄，後過關斬將射入「世紀金球」，英軍至81分鐘由連尼加破蛋。

美國世盃投注額料達141億

美國博彩協會（AGA）一份報告指出，美國將有2050萬名成年人，透過合法途徑參與卡塔爾世界盃睹博，估計總金額為18億美元（約141億港元），而這數字將刷新該國足球賽事投注最多的紀錄。報告又指出，大多數美國人願花50美元（約391港元）押注國家隊可首奪世盃冠軍。