C朗斥年輕球員欠野心 證費格遜說服棄城返魔

C朗接受其好友兼資深主持人皮爾斯摩根的獨家專訪，被問到現時曼聯陣中最欣賞的隊友，只提及同為國家隊隊友的達洛治，以及兩名今夏新兵利辛度馬天尼斯與卡斯米路。他慨嘆當今年輕球員的心態，跟同齡時的自己差距甚遠，「野心是不同的，他們要甚麼有甚麼，從未捱過苦，亦顯得不在乎。這不單在曼聯，各隊都是這樣；但我們不能怪責他們，這是被新世代、新科技分心所造成的」。

這名五屆金球獎得主去年8月離開祖雲達斯，其間曾盛傳加盟「紅魔」死敵曼城，結果峰迴路轉重返奧脫福。C朗於訪問證實，當日確實「非常接近」加盟「藍月」，但透露跟前帥費格遜商討成為轉捩點，「我跟他交談時，他說我『不可能去曼城』，然後我答應他。我的歷史是在曼聯，我的心還能感覺到過去，因此這亦是我自覺所產生的決定，當刻我的心聲在鏗鏘」。

葡軍主帥稱專訪風波無礙備戰

華拉尼關注內容 認士氣受損

C朗在專訪風波後返回葡軍集訓，亦被指與般奴費南迪斯等隊友產生芥蒂。主帥費蘭度山度士重申，未聽見球員在訓練期間提及該專訪，可見球隊備戰未受影響。

不過，將代表衛冕之師法國隊出戰世界盃的曼聯中堅華拉尼，則承認C朗剖白影響紅魔隊內士氣，「我們都在關注他還會說甚麼，但嘗試用自己的方式緩和狀况，盡量不參與其中」。