情牽世盃二十載 港狂迷結不解緣 放下體記身分熱情不減 親赴卡塔爾觀戰揭神秘面紗

文：許嘉明

圖：李紹昌

中國足球代表隊（國足）2002年在日韓聯合舉辦的世界盃破天荒殺入決賽周，是阿蟹跟世界盃結緣的契機。當時只得9歲的他與親戚相約觀看直播，雖然國足在分組賽3戰全敗止步，但阿蟹仍有追看餘下賽事，並沒由來愛上由鋼門簡尼領軍的德國隊，而德國在決賽以0：2不敵「森巴兵團」巴西隊後，更令阿蟹不斷發脾氣，他笑言：「我嬲到話要畀100張紅牌巴西，我阿爸當係生命教育，叫我放低得失，但我嗰陣鬼識咩，我得9歲咋嘛」。

立志採訪世盃 上屆赴俄圓夢

自從2002年後，阿蟹就開始觀看每屆歐洲國家盃和世界盃支持愛隊，他不諱言入行成為體育記者，就是以親自採訪世界盃為目標。當他2014年巴西世盃前入行時，亦有份撰稿報道德國在決賽勇挫阿根廷捧走大力神盃的奪冠經歷，阿蟹坦承與有榮焉。等到2018年，阿蟹終於夢想成真，獲派到俄羅斯直擊採訪世盃，單單是構思採訪題材已覺興奮，「講起俄羅斯，你會聯想到好多嘢，你會想睇到底呢啲嘢係咪真嘅。去世界盃可滿足我嘅好奇心，同埋實現我喺足球上嘅夢想，成件事夾埋就好正」。

披港足球衣險獲美斯簽名波衫

比起球賽本身，阿蟹認為在場外與人交流的過程更難忘，例如在球迷廣場觀看主隊比賽時，感受到俄羅斯民眾的愛國情懷；或者是場外巧遇莫迪歷的家人，親耳聽到他們講述這名克羅地亞星將在戰火中成長的經過。不過，最令阿蟹感到驚喜的，是他能透露身上的港隊球衣打開話匣子，更有阿根廷球迷願以美斯親筆簽名球衣交換，惟最終因尺碼不合而放棄。他說：「我原以為香港冇乜人識，原來我哋都有代表人物，俄羅斯人聽到香港，就會諗起李小龍同成龍」。他續指，自己曾遇上一名身兼拳擊教練之的士司機，對方更認識「神奇小子」曹星如，也是自己意料之外的事。

期待入住「方艙」球迷村

阿蟹去年離開工作7年的體記崗位，但他對世盃的熱情未有減退，當卡塔爾世界盃在今年初首階段售票時，他亦懶理香港有21日的入境隔離限制並馬上購票，希望再次參與這項體壇盛事。阿蟹因預算問題將入住球迷村，對於球迷村的外觀酷似香港「方艙」隔離設施，他表示「佢喺海灘附近，又有露天戲院同賣小食嘅公共空間，應該都係一個幾正嘅體驗」。

看淡愛隊德國 撐阿根廷封王

回想上屆世界盃，阿蟹在球迷廣場獲墨西哥球迷熱情相待，不斷請他喝龍舌蘭等烈酒，他本打算攜帶亞洲佳釀赴中東，與世界各地的球迷開懷暢飲，惟卡塔爾是嚴格控制酒精的穆斯林國家，球迷不得攜帶酒精入境，亦只能在當地指定位置飲酒，他亦不清楚對於賽事氣氛有多大影響。不過，阿蟹已非那個嚷着要「畀100張紅牌」的小孩，他直言「唯有入鄉隨俗，互相尊重」。談及今屆賽事，阿蟹特意購票觀看主隊卡塔爾的分組賽，至於他的奪冠心水，並非愛隊德國，也非衛冕之師法國，「這是美斯最後一屆世盃，我私心覺得阿根廷有機會」。

為準備今次世界盃之旅，阿蟹透露會多帶兩件港隊球衣，打算到時跟不同球迷以物易物。被問到可曾幻想港足踢入世界盃時，他卻笑着搖頭，並指今年眼見球隊相隔54年再度打入亞洲盃決賽周已感興奮。港足在明年將赴卡塔爾，與另外23支亞洲勁旅爭標，他更笑言：「我今次去卡塔爾，先幫大家探路，到時我再做導遊，帶大家一齊玩」。