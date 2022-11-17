遠征濠江再啟航 方駿宇回歸爭霸 大賽車迎年內首戰 穩中求勝拒留憾

澳門格蘭披治大賽車 無綫81台 11月19日下午1時15分起直播

受新冠疫情影響，不少香港運動員在近兩年也苦無比賽機會，賽車手方駿宇也是其一。這名32歲港將是香港首位F1實習車手，他在2016至18年的高峰期，基本上每兩個禮拜就有一場比賽，但自疫情爆發以來，確診個案尚未「清零」，使其比賽率先歸零。

方駿宇在今年4月到Uno Racing車隊位於的珠海基地教車，試圖在中國等待比賽機會，卻多次遇上因疫情爆發而臨時取消賽事的狀况。他提及上月初獲邀到寧波出戰中國耐力錦標賽的經歷最離奇，因邀請他的車隊被「套牌」，碰巧用假車牌的人出自高風險地區，導致全隊的健康碼「轉紅」，因此被迫退賽。

不諳中文 愛妻處理檢疫手續

在加拿大出生的方駿宇不諳中文，因此入境中國的檢疫程序對他也是一大挑戰，他更笑言緊張程度與比賽「入pit」不相伯仲，「每個城市嘅檢疫手機程式都唔同，當你落機就好似去比賽咁，要趕住掃二維碼，又要快啲去攞行李，喺核酸站就唔使排隊等太耐」。方駿宇更訪問途中放閃，直言若非賢內助Karina幫忙處理檢疫相關的手續，填寫資料購買車票和機票，自己在今年也難以北上工作，「佢真係寵壞我，基本上我畀個電話佢，佢就會幫我處理所有事」。

兩年來首落場 戰街道賽緊張

苦候多時，方駿宇在今日展開的澳門GT盃迎來兩年來的首場正式比賽，他將駕駛奧迪R8 LMS GT3 EVO II參賽，與另一港將歐陽若曦、晏高及4屆冠軍「澳門先生」莫他拿等15人爭標。即使方駿宇近年以教練、賽事評述及車隊工程人員等角色參與賽事，但也比不上親自落場鬥車的感覺，「你坐喺車入面，等倒數起步，嗰種心跳同緊張係與別不同」。

東望洋賽道公認是世界上其中一條高難度賽道，而且容錯空間極小，有8年比賽經驗的方駿宇再戰這項街道賽也難免緊張，「就算平時鬥開車，去到澳門點都會有啲緊張，因為世上冇一條賽道似澳門一樣崎嶇不平」。

不過，方駿宇表示賽前會做好準備，務求應付一切狀况，並以衝擊頒獎台為目標，「澳門賽道冇緩衝區，一失手就撞埋牆，幾乎冇犯錯空間。有幾次我都係去得太盡而發生意外，導致戰車損傷較大，未能完成正賽」。他指奧迪R8升級後更脗合自己的駕駛風格，戰車的競爭力更強，令他的信心大增。

戰車升級增信心 拉花添色彩

值得一提的是，本地模型車品牌Tarmac Works與Hello Kitty再度合作，並伙拍Uno Racing 車隊在方駿宇的戰車印上Hello Kitty拉花，五顏六色的設計如玩具車一樣，這名香港車手也笑言特別。

文：許嘉明

圖：受訪者提供