世盃快遞：羅拔仔世盃後西甲3仗停賽

加利卡希爾艾朗連儂掛靴

英格蘭前國腳加利卡希爾今夏離開般尼茅夫後未能落班，昨宣布掛靴。這名36歲守將在保頓成名，轉會車路士後曾贏過兩屆英超及一次歐聯，之前兩屆世界盃均有代表英軍。35歲翼鋒艾朗連儂亦同日公布退役決定，他曾於2006及2010年世界盃上陣。

梅拿魯迪格首擊鬥日勢復出

世界盃E組球隊德國的教練費歷克稱，養傷中的進攻中場湯馬士梅拿及守將魯迪格，有望下周三對日本隊的首戰復出。至於「藍武士」的中前場好南野拓實將首次出席世盃，這名27歲的摩納哥球星昨強調，不能辜負「藍武士」的10號戰衣，以及曾穿上它比賽的前輩中村俊輔和香川真司。

昆洛斯允伊朗麾下聲援示威

伊朗隊葡籍主帥昆洛斯表明，球員可在合符國際足協規例下自由表達意見，聲援國內反政府示威，但被追問能否接受自己代表一個打壓女性的地方時，便與記者不歡而散。國際足協前會長白禮達早前表示應禁止伊朗參加世界盃。