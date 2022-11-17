簡斯路操練推C朗 葡軍隊友護航降溫

葡軍中場祖奧馬里奧日前回應到C朗與費般奴南迪斯一事，稱二人只是開玩笑，沒有不和，「我當時在更衣室，因為般奴是最遲來到的，C朗就問他是否坐帆船來」。費南迪斯就轉載馬里奧的訪問截圖稱，「你破壞了報紙頭條」，暗示傳媒報道不實。不過，在一段葡軍操練片段中，C朗走向獨站一旁的祖奧簡斯路，後者同樣表現冷淡，並推開對方，令C朗無癮走開，事後又引起更多C朗與其他球員關係欠佳的猜測。惟有網民指出，簡斯路早前與隊友激烈爭波，C朗只希望令對方冷靜。

C朗近日接受著名主持人皮爾斯摩根訪問，批評球會背叛和沒有尊重他，昨日一集內容提及年初的雙胞胎幼子夭折，幼女其後患重病，令他缺席球會季前集訓，但球會有不少人缺乏同理心。摩根昨則透露，整個訪問是C朗先主動接洽受訪，「都是近期才成事，他知道自己會捱罵，但覺得所講的都是真話，是時候剖白」。

孫興慜戴面罩操練 金玟哉否認體力不繼

葡萄牙隊將下周五才展開征途，首仗會對加納隊，同組亦有烏拉圭隊及韓國隊。後者昨舉行在卡塔爾的首課操練，隊長孫興慜有跟操，但韓聯社指他要經常調整面罩位置，這名翼鋒就表示對自己的頭骨傷勢沒有補充。前天26歲生日的後衛金玟哉，就回應上周在意甲比賽罕有失誤，並非緣於自己今季已有20場比賽踢足全場，體力不繼。國際職業足球員工會早前發表報告，憂慮季中舉行世界盃，球員在賽程頻集且備戰不足下，會出現更多肌肉受傷情況，並指出大軍中過去一年比賽最多的葡萄牙隊將身受其害。