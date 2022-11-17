葡軍故步自封難寄厚望 山度士戰術單調 分組賽強敵環伺隨時觸礁

究竟C朗搞（私）事有否擾亂葡兵軍心打擊士氣？柏高心懷善念，傾向相信葡國記者所言，大營氣氛依舊融洽，足總不會自己攞嚟衰披露般奴費南迪斯唔妥C朗，短片中C朗實情在開玩笑，調侃為何同屬紅魔，卻一個最早一個最遲向國家隊報到。何况倘若C朗真的犯眾憎，費蘭度山度士大可不讓其正選衝鋒，橫豎徵兵由教練話事，毋須像球會將帥般焗住朝見口晚見面，而且箭頭換上任何一個攻兵都肯定有助逼搶防務，甚或派祖奧菲歷斯、貝拿度施華等等擔任假九，效果隨時意想不到。問題為，山度士有膽識嗎？

入楔板斧欠創造力 山度士浪費人才

答案顯然乃否定的。雖謂國際賽爭標需穩守，葡軍亦正正藉此於六年前破宿命捧走歐洲國家盃，可惜山度士一戰成名後故步自封，誠然用人絕非貪舊厭新，惟踢法走火入魔，徒擁眾多中前場頂級人才，入楔板斧卻無甚創造力。常見批評般奴在國家隊的演出遠遜在曼聯，那恐怕屬蘋果與橙之比。般奴強項恰恰為十號位的創造力，風險與回報成正比，傳球具威脅但冒險，根本不受山度士器重，縱使獲遣披甲也多司職四三三的八號位或四四二的左右中場，還被禁制賭博式傳送，自然難與在球會的表現相提並論。

中後場組織變化貧乏 效率大打折扣

慶幸葡軍及般奴在世盃外圍賽落入附加賽之際終現轉機，山度士改以變相的四二三一，安放般奴於最佳位置，總算有驚無險保住決賽周席位，繼而再真正轉陣成為基本模式。然而整體始終猶帶積習難改的况味，推進路線相對單調，低效的傳中和遠射偏多，而那已經是去得到final third危險地帶的理想場景，不少時候由於中場後組織變化貧乏，往往遭敵方預判打斷，或利用高位施壓促使葡國後衛滾水淥腳放長波給C朗。

淘汰賽恐遇巴西更無取勝把握

此處關鍵詞乃高位施壓。假如山度士進取些，讓麾下企位夠前呼應，那麼靠C朗二傳或隊友執第二落點，不失為可行之法。如今因保守而令鋒將顯得孤立，遇上西班牙之類擅長逼搶的一線勁旅固受壓制，就算二線隊伍，例如外圍賽力壓葡兵直接進軍卡塔爾的塞爾維亞，亦屢憑三中堅陣式、加強高位壓迫而成先天剋星。

分組賽假設韓國缺少孫興慜可以不理，但葡萄牙首仗面對體力化的神經刀加納不易與，接着硬撼人腳平均、中場強大的烏拉圭更欠把握。然後呢，晉級的話，次名挑戰巴西，首名重逢塞爾維亞或歐國聯對手瑞士，一個字：完。