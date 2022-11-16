C朗返葡軍避談新風波 遇般費尷尬握手 傳坦帥震怒不留人

C朗在曼聯過去兩仗都以「因病」理由缺陣，但他昨隨即現身葡萄牙為葡軍備戰世盃，從其社交網發布多張在國家隊訓練相片及隊友合照，臉帶笑容精神奕奕，並說：「絕對專注國家隊工作。我們團結一致，目標只有一個，就是實現所有葡萄牙人的夢想！」但就今次專訪風波隻字不提。

此外，從葡萄牙傳媒發布一段網上片段所見，C朗在更衣室主動向剛返回國家隊報到的般奴費南迪斯握手時，但這名曼聯隊友握手後，僅輕拍前輩手臂一下和說一兩句話便轉身離開，看似冷淡令場面尷尬，C朗也有點錯愕。葡萄牙昨公布號碼，般奴繼今季曼聯後再披8號球衣，這支2019年歐洲國家聯賽冠軍，在H組將遇上加納、烏拉圭及韓國隊。

專訪內容續曝光 狠批格拉沙家族

C朗接受英國著名主持人皮爾斯摩根的專訪震驚球壇，稱被曼聯背叛及承認不尊重領隊坦夏格後，專訪昨續放出更多內容，今次他批評曼聯班主格拉沙家族並不關心球隊成績，將曼聯變成一間營銷球會，亦從未與他會面，認為「紅魔」難於未來2、3年重返高峰。他亦不解及失望兩名前隊友加利尼維爾與朗尼對他的指摘，更稱二人不再是他朋友，「每人有自己觀點，但他們未必知道在卡靈頓基地發生什麼事，不應只聽一面之詞，也應了解我的想法」。

對於C朗受訪公開批評球會，曼聯僅發簡短聲明回應，表示會方留意到有關報道，但會先確定全部事實再回應，並說：「球會重點仍然為下半季做好準備，繼續保持球員、領隊、工作人員和球迷之間所建立的士氣、信念和團結。」

里奧不再護航 「戀情已結束」

除了不少英國傳媒抨擊C朗今次行為，曼聯名宿里奧費迪南亦稱難再力撐這名前隊友，認為對方今次受訪目的就是為離開球隊，「當你說不尊重教練時，我認為C朗與曼聯這段戀情經已結束了」。《ESPN》消息指，坦夏格看過訪問內容後表現憤怒，已向高層表達不想再看到C朗回到曼聯，因對方在今次事件完全不尊重他和曼聯。另據報會方正就此事尋求法律意見，除了考慮像此前提早離場一事的罰款做法，亦會探討以哪種方式讓這名球星離隊，包括提早解約會否涉及賠償等。