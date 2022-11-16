森巴劍指冠軍還看心態 尼馬攻堅拍檔昇華 雙翼齊飛「扭」盡六壬

巴西的進攻依然圍繞尼馬建立，配菜卻有升級，部分得益於人腳的後浪推前浪，部分則為舊臣的自我進化。例如加比爾捷西斯（不喜歡「主耶穌」之稱謂，因恐冒犯教徒），上次剛成年，無火候可言，但經過在曼城及阿仙奴的磨礪，攻守兩端均見大躍進。過去曾言捷西斯強項乃前場逼搶的觸覺獨到，轉投「兵工廠」後大抵由於施壓模式有異，從效力「藍月」時的遮線為主，變成更多直接埋身奪回控球權，隨之產生危險鏡頭。

捷西斯這項優點，跟落選的羅拔圖法明奴相近，惟相比利物浦假九王，捷西斯更具備邊路個人突破之才能。沒錯，蛻變後的森巴軍，破敵重點落在兩翼，集中替邊鋒創造單對單局面；尼馬則從原先主打左路持球發動攻勢，轉為擔任類似假九的角色。於是不難看出，教頭鐵迪徵召的攻兵，幾乎清一色屬扭得跑得的年輕翼鋒，兼顧了高位壓迫所需的體能水平。捷西斯暫時退居後備，倘若上陣也預計會出現跟尼馬頻繁換位擾敵的場景，由是法明奴自可慳番了，反正如無尼馬何來爭霸，不需要另一個假九候命。

尼馬轉型有利逼搶

陣容深度顯優勢

循這戰術取向推論至後場，丹尼爾決選入圍便毋須訝異，皆因鐵迪根本沒要求兩閘上上落落沉底拉邊。現時森巴軍在控球推進階段，採取哥迪奧拿慣用的三二五陣式，左右後衛會留守收中，化身第三中堅或墮後中場，負責串連與防範反擊，老如丹尼爾仍擁上乘技術、足球智慧及足夠體力執行職務，况且他僅屬替補而已。對比上屆，如今鐵迪更強調positional play，即是麾下必須隨時企啱指定位置，以維持隊形結構嚴謹，既提升傳送效率，最重要乃保證失去控球後的即時反搶，避免中堅承受快速突襲風險。

就算真有機會向巴西快攻偷襲，也未必搵到着數。堤亞高施華話就話又老又慢，實際上不太明顯，畢竟位置感搭夠，於國家隊亦前後左右都有好隊友相輔相成，包括眾多速度不俗的守衛、包括單刀守護神艾利臣、全能防中卡斯米路。4年前卡斯米路停賽間接導致出局記憶猶新，鐵迪此行便帶多個法賓奴有備無患，仲唔係無敵？

確係幾無敵的。能夠逃出逼搶的隊伍本已屈指可數，對方尚要把握寥寥的埋門，又先得守住森巴軍來犯。不過唔怕一萬最怕萬一，輸給比利時即見略為操之過急，去年美洲盃決賽主場不敵阿根廷更是浪費時間精神鬧球證鬧宿敵。巴西從來欠缺柱躉中鋒狂轟濫炸博亂，意味臨門需平靜做啱每個決定，否則動輒乃天國地獄之別。他們有否汲取教訓，歷史可會重演？