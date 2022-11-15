不滿被背叛 C朗勢離魔 稱與坦帥互不尊重 嘆曼聯多年一成不變

C朗連續兩仗被指因病缺陣，為葡萄牙隊備戰卡塔爾世界盃前，昨晨被發布接受其好友兼資深主持人皮爾斯摩根的獨家專訪。C朗今夏屢傳希望離隊，但這名37歲球星在訪問稱，自去年起已感覺被曼聯「背叛」，「不只是領隊（坦夏格），球會還有2、3名管理層不想我留在曼聯」。

坦夏格今季接掌後，C朗退居後備，又曾因家庭理由缺席季前集訓，以及上月底對熱刺時拒絕完場前後備入替兼提早離場，被球會罰內部停賽一場。C朗承認並不尊重坦夏格，「因為坦夏格不尊重我，所以我也不會尊重他」。他解釋缺陣季前集訓因當時3個月大的女兒入院，希望多加陪伴，指摘球會高層缺乏同理心，亦失望會方上季尾沒慰問其龍鳳胎男嬰夭折。

C朗直言曼聯自他2009年離隊及恩師費格遜於2013年退休後，多方面都「零進步」，又稱不反對球會犧牲他來重建，「我原期望回來看到球會基建及技術的轉變，但一切仍停留在我還是20歲出頭的模樣。這間球會規模理應屹立球壇頂端，但有些內部事情阻礙我們追趕曼城、利物浦甚至現在的阿仙奴。如畢加索所說，必須摧毀才能重建，我愛曼聯、也愛球迷，球會若想從我開始作為重建第一步，這不是問題，但必須要改變很多事情」。

C朗亦批評上季看守領隊蘭歷克，稱對方近10年未有擔任過教練，何以能出任曼聯領隊，又霸氣回應前隊友朗尼早前的批評，「也許他已退役而我還在踢高水平比賽。我不會說自己比他更好，即使這是事實」。

C朗認為現在是表達自己想法的正確時機，但公開抨擊球會和坦夏格後，離開曼聯似乎已成定局，勢在世盃後及明年一月冬季轉會窗重開時再尋求離隊。《天空體育》透露坦夏格及一眾紅魔隊友昨在賽後才得悉訪問內容，對此感不解及非常失望。

昨鬥富咸再未入大軍

小將加拿祖絕殺險勝

曼聯昨憑中場基斯甸艾歷臣攻入今季首球，加上18歲小將加拿祖補時3分鐘絕殺，作客2：1險勝一度由丹尼爾占士倒戈扳平的富咸，以14戰26分續排第5。加拿祖生於西班牙，因母親國籍而選擇代表阿根廷隊，他近4仗貢獻入球及助攻各二，獲坦夏格及多名隊友讚揚比賽態度良好。