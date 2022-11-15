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2022年11月15日星期二
比利時難逃季軍魔咒 黃金一代步夕陽 人才凋零成致命傷
加國相隔36年再闖世盃 戴維斯傷癒領銜 上屆亞軍克羅地亞8將再戰 莫迪歷最後探戈
甘佩比因傷退隊 法國補選兩將
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羅素F1分站零的突破 韋少拒讓佩雷斯惹議 許諾煞科助爭亞
安必特砍新高59分 76人挫爵士
浸附中姊妹檔乒乓精英賽女雙封后
巴黎奧運吉祥物揭曉 靈感源自「自由之帽」
體壇快訊：港隊世大混合團體摘銅
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【明報專訊】（請看附圖）
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