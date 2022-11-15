加國相隔36年再闖世盃 戴維斯傷癒領銜 上屆亞軍克羅地亞8將再戰 莫迪歷最後探戈

加拿大自1986年墨西哥世盃後，時隔36年再闖決賽周，闊別時間僅次於B組威爾斯隊的64年。「楓葉軍」前晚公布26人大軍名單，最大名氣為效力德甲班霸拜仁慕尼黑的艾方素戴維斯，這名22歲左翼衛於本月初聯賽對哈化柏林拉傷右大腿肌肉，因而缺陣近兩仗，不過當事人及球會均稱無礙出戰世盃，最終如願入選。據報戴維斯近日開始跟體能教練慢跑，準備復操。這名球星在公布名單後於社交網發文，稱希望透過自己作為例子，證明出生難民營的孩子去追夢並非不切實際。

加拿大在英籍教練靴特文帶領下，於中北美洲區外圍賽首名出線，其餘入選球員包括39歲隊長中場赫捷臣、以6球成該區外圍賽神射手的布魯日前鋒拿連，而球隊首仗將惡鬥比利時。

至於克羅地亞隊有8名上屆亞軍成員續戰，並於昨日公布球員號碼，包括將最後一屆亮相的37歲中場大師莫迪歷披上10號球衣，英超雙星比列錫及高華錫續穿4及8號。備受列強垂青的RB萊比錫中堅格華迪奧爾，在上周勇戰鼻骨骨折，將再領軍決賽周的主帥戴歷稱，這名20歲新星將會戴上面罩訓練及出賽。

摩洛哥中場重創無緣征戰

摩洛哥除了坐擁兩名閘衛球星，分別為效力巴黎聖日耳門（PSG）的阿舒拉夫及今夏轉投拜仁慕尼黑的馬沙拉奧，還有車路士翼鋒薛耶治，但馬賽中場夏列特昨在法甲作客以3：2挫摩納哥一役重創，賽後證實左膝十字韌帶斷裂需做手術，在最後一刻無緣世盃。