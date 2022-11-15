比利時難逃季軍魔咒 黃金一代步夕陽 人才凋零成致命傷

相比過去廿載的衛冕之師受詛，攞完安慰獎翌屆出事的歷史悠久得多，撞邪程度亦更徹底，印象中除了德國有力破煞，其餘要不小組三四名，要不乾脆無緣決賽周。比利時上屆突破歷史佳績做三哥，黃金一代勉強名副其實，無奈那時巔峰期已近水尾，而且當日便評價，八強領先巴西後被圍攻純粹等死無計可施，晉級屬運氣使然。何况一直指出黃金一代欠防中欠二閘，多年至今依然未見有新人補完，或許乃本土青訓方針所致的結構性缺陷。

由是比利時攻擊球員倒不算少，可惜又回到文首的難題，任何黃金一代幾乎必定促生流失一代形成斷層，新血暫時難望孭飛。慶幸有個迪布尼長期大熟大勇健健康康，反觀夏薩特及盧卡古傷多過踢，雙十號位之一改遣AC米蘭小兵De Ketelaere（基迪拿尼）或老老將（冇搞錯，係老上加老）梅頓斯差一皮，箭頭換上巴舒亞伊更非那回事，一軍跟二軍之間的質素或技術特點鴻溝明顯。

中堅遇青黃不接

堅持高壓恐見拙

歐洲紅魔中前場尚能湊齊一軍，後防的三中堅則迹近濫竽充數了。其中兩席繼續由加埋快七十歲的艾達韋列特與維頓漢把持，第三席根本找不到似樣的。原本此陣式乃因應二閘匱乏、中路守將較多而採納，翼衛及防中固然仍需以攻強於守的球員擔綱，搞搞吓竟然連後衛也凋零，兩頭唔到岸。雪上加霜為教頭馬天尼斯堅持高位防線，前場逼搶施壓卻不足，對手稍具條件都可從容放高波，直接打進歐洲紅魔後場無垠空間，請長者甲乙食塵。

倘期望把守大門的Courtois（讀做確華，典型法文，oi讀哇，s無音；編按：本報譯「泰拔高圖爾斯」）獨力挽狂瀾，那只好講抱歉。喜歡認屎認屁的柏高在Courtois效力車路士時，就看出絕非池中物，但他於皇家馬德里這兩季大放異彩，有賴教練安察洛堤反潮流，少用高位壓迫而強調陣地戰防務，限制敵軍於禁區邊或更遠叩關，讓Courtois專心做白界門神，甚少單對單之餘，又毋須兼任清道伕頻頻用腳，恰恰跟國家隊各走極端。

高圖爾斯獨力難挽狂瀾

使F組加倍危機四伏的是，同組加拿大及摩洛哥無疑實力一般，惟剛好俱擁高速側擊，有機會向比利時翼衛身後的空位突襲。倒是克羅地亞在完成外圍賽後，匆匆替防線換血的效果頗理想，撇開經驗隱憂，應該不易讓兩弱偷雞。當然話得說回來，楓葉軍主守但後防平庸，北非獅則屢屢未能把良才整合發揮，歐洲紅魔首兩輪正頭正路起碼取四分，最尾硬撼格仔軍嘛，便無謂咁早諗。反正不管怎樣走線，充其量也就八強止步吧。