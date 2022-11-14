體壇快訊：港隊硬地滾球世盃添兩銀

理文絕殺港會返榜首

理文昨在港超有加維蘭主射12碼「宴客」，但這名西班牙籍前鋒於82分鐘將功補過，加上翼鋒張憙延補時5分鐘絕殺，作客以2：1反勝港會，賽後與傑志同得4勝1負，以較佳對賽重返榜首。聯賽首敗的業餘球隊港會賽後跌落第5，被同得8分但得失球差較佳的東方趕過。東方在旺角大球場憑葉鴻輝撲出盧均宜的12碼，主場0：0賽和標準流浪。

PSG大捷法甲領放

巴黎聖日耳門（PSG）昨晚在法甲迎戰歐塞爾，有阿根廷隊球星美斯復出掛帥，並憑隊友基利安麥巴比開賽11分鐘先開紀錄，加上卡路士蘇拿及阿舒拉夫等亦有進帳，主場以5：0大勝，賽後以5分拋離次席的朗斯續領群雄。國際米蘭同日在意甲憑射手迪斯高梅開二度，作客以3：2險勝阿特蘭大。昨晨以0：2不敵萊切的森多利亞，則據報或解僱上月接掌的主帥史坦高域，意媒指前帥雲尼亞里有望再度領軍。

安東尼或轉戰寶島

36歲NBA名將「魔獸」D侯活昨落實以自由身加盟台灣T1聯盟球隊桃園永豐雲豹，據台灣傳媒報道，同樣身處T1聯盟的台鋼獵鷹正在接觸另一自由身星將安東尼，球隊主帥劉孟竹昨證實球隊已接觸對方。

佐高域年終賽登場

男子網球年終賽今晚續於意大利都靈舉行分組賽，先由丹尼麥維迪夫與羅比夫上演俄將對決，明晨則由佐高域對特薛斯柏斯。至於在米蘭舉行的新生力量年終賽，由美籍日裔球手中島布蘭登在決賽直落3盤擊敗捷克隊的利赫卡封王。