林俊達無懼甲一星將 大師賽爭過關爭冠

月底爭兩正賽名額

由司徒偉傑、劉子禮、林俊達和楊文綱組成的Monster ，昨先在4強以21：19勝鄭錦興領軍的「康仁福建」，他們在決賽面對有蔡龍德、廖健鋒、蘇柏軒和黃子謙的康仁維肝時，則於末段憑林俊達多次剷籃搏得犯規，以21：19後上奪冠。林俊達在三人籃球賽場表現突出，除了這次贏得香港大師賽的資格賽，去年亦在Red Bull 3×3香港區封王。這名效力甲一永倫的後衛直言，比起五人籃球，自己更愛節奏更快的3×3，因「每球都要埋身肉搏」。

香港大師賽將於11月26至27日假維園上演，在香港代表資格賽獲得頭2的球隊，將會跟由永倫星將泰那領軍的「Hong Kong」和南華前鋒朱亮帶領的「HKG Island」，以及兩支外隊先打資格賽，由6隊爭奪兩個正賽名額，並跟其他10隊角逐冠軍。林俊達預期硬仗連場，但他未有怯戰，「己隊的心理質素好，不怕打逆境波，即使落後都會咬實牙關逐球追」。

蔡再懃冀港籃強陣迎亞盃預賽次圈

另外，香港男籃上周六於亞洲盃外圍賽預賽以74：50輕取新加坡隊，相隔5年再於國際賽事取勝。主將蔡再懃直言這場勝仗對港隊意義重大，亦盼明年2月的預賽次圈可強陣出擊。