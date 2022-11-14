阿迪達冀世盃後續勇 阿仙奴屠狼領放 車路士三連敗大落後

馬田奧迪加特先後於54和75分鐘建功，令狼隊錄得今季第9場敗仗，以及以15戰得10分成為包尾大幡。阿仙奴則以37分續領群雄，超前本輪主場負賓福特的曼城5分，在世界盃結束後和英超在「拆禮物日」重開前，成為「聖誕冠軍」。回顧過去10季聯賽，有7支「聖誕冠軍」最後能封王，似是爭取自2004年後首次封王的「兵工廠」的好兆頭。

格列沙加腸胃不適 無礙戰世盃

惟阿迪達未敢奢望冠軍，反而認為球隊仍有些可以改善的城方，而且盼望麾下世盃後仍保持勇態，他說：「我不知道世盃會否阻礙球隊的不俗氣勢。當球員回歸時，我們會小心估量各人情况。」他又祝福參戰世盃的愛將能享受這四年一度的國際大賽，因他認為「能為你的祖國出賽是最美好的事情」。另外，阿仙奴中場格列沙加昨仗只比賽了16分鐘便被換出，阿迪達解釋稱該名瑞士國腳只是腸胃有點問題，不會影響出席世盃。

雲格信前東家有力重奪英超

此外，阿仙奴前帥雲格暗示前東家有力重奪英超。73歲的他昨坦言曼城應是聯賽中最強球隊，阿仙奴仍能緊隨其後，但他指出，由於「藍月」將聚焦歐聯淘汰賽，將有利阿仙奴爭標。他又提及利物浦目前已大落後，後上奪標機會甚微，而車路士則因表現不穩，導致球員信心不足，不利爭標。

「藍戰士」昨在聯賽棄用箭頭奧巴美揚及翼鋒史達寧下，結果被排第3的紐卡素的祖爾韋洛克在67分鐘奠勝，以0：1敗陣和三連敗，賽後14戰續得21分，已被第4位熱刺拋離8分，而樸達已成為愛華頓的林柏特及韋斯咸的莫耶斯等後，下個被革職領隊的第6熱門，總計他領軍14次7勝3和4負。