世盃快遞：厄國棄國籍存疑後衛

麥迪臣稱無恙可征卡塔爾

英格蘭隊中場占士麥迪臣前晚在英超為李斯特城作客韋斯咸時上陣，但在早段被換出，他賽後在網上表示只是小問題，不影響他出戰卡塔爾。李城領隊羅渣士亦表示麥迪臣只有膝部痠痛，為安全起見而換人。

巴西足總撐FIFA不干預政策

國際足協（FIFA）早前向參賽各隊發信，希望出戰決賽周的32隊專注球賽，暗示不要干預卡塔爾的社會問題，被批評是包庇主辦國。惟南美足協、巴西足總等昨均發聲明，表達對國際足協取態的支持，並相信足球能為當地帶來正面影響。英格蘭、德國等10支歐洲球隊則在上周發公開信，承諾協助改善外勞權益。

防彈少年團成員開幕禮獻唱

世界盃開幕禮將在卡塔爾對厄瓜多爾賽前兩小時舉行，其中韓國天團防彈少年團（BTS）確認成員Jung Kook會在典禮表演，並參與主題曲演唱。西班牙球星碧基的前妻、哥倫比亞籍拉丁歌后Shakira亦在表演名單上。