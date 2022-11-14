穆斯亞拿領拜仁凱旋 獲讚世盃或綻光芒 百戰兩助攻兼寫隊史 莫拉達傷臀肌狂牛頭痛

紐亞信穆斯亞拿「鎖匙人物」

高基傷癒復出 安歷基讚球隊重心

穆斯亞拿昨仗先後於38和52分鐘，助攻翼鋒基拿比及前鋒祖普莫亭，令拜仁以兩球淨勝史浩克04，賽後在德甲以15戰得34分遙領。穆斯亞拿也以19歲零259日之齡，成為隊史在聯賽披甲達100次的最年輕球員，而他今季亦在聯賽已獨取9球和交出6次助攻，拿高斯文說：「他在世盃前表現突出，希望在卡塔爾和下半季能有更出眾演出」。

穆斯亞拿於德國城市斯圖加特出生，未成為大國腳前，曾為英格蘭和德國青少年軍出賽，他最終在去年2月選擇代表德國，至今在國際賽上陣17次入1球。他的拜仁隊友門將兼德軍隊長紐亞也說：「他是一個非常重要的鎖匙人物。我為他是拜仁和德國球員而高興。」

同組西班牙隊則傳來壞消息，馬德里體育會球星艾華路莫拉達於日前西班牙盃作客敗走馬略卡後，證實觸傷臀部肌肉，「狂牛」主帥安歷基昨未有透露這名30歲前鋒的傷情。另外，馬體會的高基於上仗後備上陣，也是該名養傷大半個月後的中場首場比賽。安歷基說：「高基是所有教練的必用球員，是我軍重心球員，能為球隊帶來很多。」高基於2013年首次亮相國際賽，迄今上陣67次並無入球。