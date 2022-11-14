德西格食格 藍武士堪憂 戰術類近相形見絀 森保一承襲前朝難破宿命

卡塔爾、多哈，對於東瀛足球與現任國家隊教頭森保一的記憶，應該傷痕甚深。老鬼柏高腦海中率先浮現的，是將近三十年前「多哈悲劇」，藍武士在外圍賽最後一役補時遭伊拉克扳平，於六強賽由榜首跌到第三剛剛飲恨，延遲四年始在世盃處子登場，而該仗森保一正好以球員身分踢足全場。到他接掌帥印，首項大賽亞洲盃，決賽慘敗予卡塔爾，乃藍武士初嘗於這項賽事喪師冠軍戰，涉及的也不止烙下心理陰影，亦揭示徵兵遣將的方針問題。

水手眾將遭冷落 棄古橋亨梧失優勢

老實講，半年前對日本的前途更不樂觀，理由之一正是森保一用人保守到不行，基本上承襲前朝照單全收，好些二十歲上下的潛力新星卻連試一試也慳番。然而球員接班三數載即為一代，強如世盃盟主都需換血方能求存。以去屆於俄羅斯達黃金期甚至剛過巔峰的舊臣，續戰這次外圍賽睇見唔開胃，開局不善實屬預期之內，其後向現實低頭才漸撥亂反正，尤以三笘薰的地位愈顯重要。可是此行最終點兵，依然看到回流兼回塘的長友佑都及酒井宏樹。難道包括J League王者橫浜水手（濱、浜屬異體字，並非繁簡之別），全國就找不到好一點的閘位嗎？

水手以入球最多、失球最少的優秀數據掄元，決選名單竟無人上榜，固是奇怪，卻又不算太奇怪。原因乃水手踢法跟國家隊一脈相承，重視速度、高壓逼搶、地面推進與後場用球，森保一既然可選擇個人能力升級版的旅歐好手，便難免冷落國內同胞。不過很可惜，此公式除了得到外流食住本土的結果，同樣能推論出西洋人食住東洋人。

日本重視速度、高壓逼搶、地面推進與後場用球，首戰對手德國呢？重視速度、高壓逼搶、地面推進與後場用球，身形贏晒。最後挑戰的西班牙又如何？重視高壓逼搶、地面推進與後場用球，速度大抵慢些，但控球贏晒。龜縮打反擊非東瀛兵所長，一來不習慣放長波，二來沒足夠速度從後場一路硬爆至對面禁區。棄掉臨門把握力最強的古橋亨梧由是更搲晒頭，森保一可曾諮詢些路迪領隊普斯迪高路，為何讓古橋亨梧正選掛帥，一力從水手帶往蘇超的前田大然只做副選邊鋒？

對上六屆決賽周現單跳格局

或許一切都是整定。日本自從多哈悲劇後，連續第七度躋身決賽周，惟對上六屆出現詭異的單跳格局，初賽及十六強止步梅花間竹。若說一兩次屬偶然，六次就值得研究參考了。這一篇也是整個系列唯一看淡主角的，畢竟睇日本波資歷始於水手老將水沼宏太的老父水沼貴史年代，睇開有感情，現在不寫怕沒機會。何况亦試圖靠邪神加持，寫衰啲，或者會好？

文：蘇柏高